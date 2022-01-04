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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 03 бер, 2023 09:28
ScaryBee Источники шума из ничего:
"14 февраля должен был бонус "капнуть", не успел ((("
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Goodman
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:08
Я получала через ощадбанк,просто в кассе,без комис.
Заполнить бланк,онр сканир пасп+код.
И выдали.(я не пользователь карт банка)
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195375n
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:38
Goodman написав:ScaryBee
Источники шума из ничего:
"14 февраля должен был бонус "капнуть", не успел ((("
В чем "шум"?
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kostya77
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:22
А кому-то выплатили с Ощадного рахунка, где 15% было?
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zuker1111
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:33
Подав заявку в спортбанку 1 числа. Поки висить в статусі "обробка". Підтримка сказала термін 3-5 днів.
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Eldarien
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:36
zuker1111 написав:
А кому-то выплатили с Ощадного рахунка, где 15% было?
Да, у меня было на ощадном. Карта пустая была, депозитов не было уже. Все выплатили + %% за 7 дней.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:56
Eldarien написав:
Подав заявку в спортбанку 1 числа. Поки висить в статусі "обробка". Підтримка сказала термін 3-5 днів.
Аналогично. Спорт какой-то тормозной.
Вчера поздно вечером подал заявку и через ПУМБ - в 11:29 получил на карту ПУМБа.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:10
zuker1111 написав:
А кому-то выплатили с Ощадного рахунка, где 15% было?
Да
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