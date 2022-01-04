RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 330331332333>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 09:28

ScaryBee Источники шума из ничего:
"14 февраля должен был бонус "капнуть", не успел ((("
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5781
З нами з: 23.11.14
Подякував: 737 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:08

Я получала через ощадбанк,просто в кассе,без комис.
Заполнить бланк,онр сканир пасп+код.
И выдали.(я не пользователь карт банка)
195375n
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 14.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:38

  Goodman написав:ScaryBee Источники шума из ничего:
"14 февраля должен был бонус "капнуть", не успел ((("


В чем "шум"?
kostya77
 
Повідомлень: 781
З нами з: 27.05.14
Подякував: 36 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:22

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

А кому-то выплатили с Ощадного рахунка, где 15% было?
zuker1111
 
Повідомлень: 749
З нами з: 05.03.12
Подякував: 29 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:33

Подав заявку в спортбанку 1 числа. Поки висить в статусі "обробка". Підтримка сказала термін 3-5 днів.
Eldarien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40
З нами з: 22.05.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:36

  zuker1111 написав:А кому-то выплатили с Ощадного рахунка, где 15% было?

Да, у меня было на ощадном. Карта пустая была, депозитов не было уже. Все выплатили + %% за 7 дней.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1411
З нами з: 22.04.20
Подякував: 66 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:54

  ScaryBee написав:скілки шуму з виплатами, а рік розказують, що всі порозбігалися :lol:

Потихеньку скубли паршиву вівцю. :lol:
AndriyQ
 
Повідомлень: 88
З нами з: 04.07.15
Подякував: 19 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:56

  Eldarien написав:Подав заявку в спортбанку 1 числа. Поки висить в статусі "обробка". Підтримка сказала термін 3-5 днів.

Аналогично. Спорт какой-то тормозной.
Вчера поздно вечером подал заявку и через ПУМБ - в 11:29 получил на карту ПУМБа.
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 940
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2166 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:10

  zuker1111 написав:А кому-то выплатили с Ощадного рахунка, где 15% было?

Да
Gost2013
 
Повідомлень: 230
З нами з: 15.09.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 15:28

Имела ощадный депозит в гривне срок окончания 15 04 2023 была сегодня в привате к сожалению в списках на выплату не нашли
tzeery608
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 18.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 330331332333>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Преміум - БАНКРОТ 1 ... 5, 6, 7
Anonymous » П'ят 12 лют, 2010 09:48
65 30422
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лют, 2023 17:15
Solar_simfi
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4846, 4847, 4848
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48478 24963567
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2023 14:22
diplomnet
Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію 1 ... 38, 39, 40
candidat » Вів 04 січ, 2022 10:09
393 75827
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лют, 2023 23:24
espanol

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (817)
03.03.2023 16:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.