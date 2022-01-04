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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:13
tzeery608 написав:
Имела ощадный депозит в гривне срок окончания 15 04 2023 была сегодня в привате к сожалению в списках на выплату не нашли
Наразі виплачували лише залишки на поточних рахунках а також по депозитам термін яких сплив станом на 7 лютого. Вклади які діяли на момент введення ТА будуть виплачені протягом місяця. ФГВФО про початок цих виплат повідомить окремо. Тому чекайте - нікуди ваші кошти не ділись, просто черга їх отримувати ще не підійшла
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:40
Electron написав:
Вчора подав заявку в додатку ПУМБ, сьогодні прийшло повідомлення, що відхилено, зверніться у відділення. Чому так може бути?
Таки довелось йти у відділення.
Начебто через те, що потрібні ксерокопії документів яких у пумб не було тому, що відкривав я рахунки дистанційно.
З КоКо картки гроші виплатили, але хотілось щоб все було онлайн.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 18:53
Сегодня провел эксперимент. Остатки по картам и текущим счетам своим и жены вывел через Приват и Пумб.
ПУМБ - от момента нажатия заветной кнопочки в приложении до момента поступления денег на счёт прошел 1 час 40 минут.
Приват - от начала неспешного (7-10 минут ожидания ответа на каждый пост) обмена сообщениями в чате до момента поступления денег 40 минут.
Итог: Приват - быстрее, ПУМБ - меньше энергозатрат.
P.S. Приготовился ждать денег от ПУМБА до вечера, но он меня приятно удивил.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:18
Сьогодні ходив в відділення ПУМБу на Перова. Відкрив "всекарту" без черги. Прямо в відділенні тапнув на фонд гарантування, замовив кошти, менеджер сказала що пару днів кошти можуть йти. Хвилин через 30-40 помітив що вони вже на карті (можливо прийшли і через 5хв. - не знаю). Прийшли всі що повинні були - з дебетової Коко - гривні, з валютного поточного (чи як він там називався) - доллари (в гривнях по курсу). Ще одне - для того щоб активувати "всекарту" потрібно було її поповнити на 100грн, і відразу з неї поповнити свій номер телефону.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:16
wisart написав:
Ще одне - для того щоб активувати "всекарту" потрібно було її поповнити на 100грн, і відразу з неї поповнити свій номер телефону.
це називається - почати користуватися картою.
можна було поповнити і купити продуктів харчування,а КС якось перетопчеться
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:27
Eldarien написав:
Подав заявку в спортбанку 1 числа. Поки висить в статусі "обробка". Підтримка сказала термін 3-5 днів.
У меня "веселее": вчера заявка, сегодня выплата. 25 часов ожидания.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:56
Я тут смотрел выписки с Форварда и узрел нехорошую вещь.
Мне Форвард исковеркал адрес: из 2 адресов сделал один.
Т.е. по прописке адрес улица Ивана Петрова 21, адрес проживания Степана Павлова 15 кв. 255 - и Форвард сделал "Ивана Петрова 21,кв.255" (приписал квартиру к частному дому).
Нужно ли мне идти в Форвард или ехать в офис Фонда?
Остальные данные (№ паспорта, ИНН) не изменялись.
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