Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

Goodman
к сожалению нет физической возможности, ни в отделение ни к ликвидатору. Есть варианты?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 03 бер, 2023 23:28
Goodman
к сожалению нет физической возможности, ни в отделение ни к ликвидатору. Есть варианты?
Додано: Суб 04 бер, 2023 00:33
У супруга была примерно такая же ситуация - он не суетился и просто ждал, когда начались выплаты проверил себя в реестрах и получил выплаты без проблем, просто никто не обратил на это внимание и всё. В общем - как повезёт
ps вы б это, в посте потёрли свои адреса, а то мало ли что
Додано: Суб 04 бер, 2023 00:42
Это же выдуманные адреса. Я не указывал настоящую улицу и проспект.
Но всё равно стрёмно - а вдруг к этому прицепятся?
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