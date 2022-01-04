Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

Sanyok77 написав:Я тут смотрел выписки с Форварда и узрел нехорошую вещь. Мне Форвард исковеркал адрес: из 2 адресов сделал один. Т.е. по прописке адрес - и Форвард сделал приписал квартиру к частному дому. Нужно ли мне идти в Форвард или ехать в офис Фонда? Остальные данные (№ паспорта, ИНН) не изменялись.
У супруга была примерно такая же ситуация - он не суетился и просто ждал, когда начались выплаты проверил себя в реестрах и получил выплаты без проблем, просто никто не обратил на это внимание и всё. В общем - как повезёт ps вы б это, в посте потёрли свои адреса, а то мало ли что
Sanyok77 написав:Я тут смотрел выписки с Форварда и узрел нехорошую вещь. Мне Форвард исковеркал адрес: из 2 адресов сделал один. Т.е. по прописке адрес - и Форвард сделал приписал квартиру к частному дому. Нужно ли мне идти в Форвард или ехать в офис Фонда? Остальные данные (№ паспорта, ИНН) не изменялись.
У супруга была примерно такая же ситуация - он не суетился и просто ждал, когда начались выплаты проверил себя в реестрах и получил выплаты без проблем, просто никто не обратил на это внимание и всё. В общем - как повезёт ps вы б это, в посте потёрли свои адреса, а то мало ли что
Это же выдуманные адреса. Я не указывал настоящую улицу и проспект. Но всё равно стрёмно - а вдруг к этому прицепятся?
yegres написав:Получил через приват, кроме суммы которая была зачислена 07.02 днём, хотя по приложению от коки она прошла. Как быть , куда копать?
записатись на прийом до ліквідатора, поставлять на 7 чергу
yegres написав:Goodman к сожалению нет физической возможности, ни в отделение ни к ликвидатору. Есть варианты?
1. Возмещение платежей физических лиц или платежей на их имя, которые были заблокированы, не гарантируется ФГВФЛ, относится к шестой очереди кредиторов, и выплачивается в процессе ликвидации банка в случае достаточности средств от продажи его имущества (активов): https://protocol.ua/ua/pro_sistemu_gara ... tattya_52/
2. В случае отзыва банковской лицензии и начала процедуры ликвидации "Форварда" Вам нужно подать в течении 30 дней с момента оглашения указанных процедур кредиторские требования в письменном виде, в частности, можно заказным письмом по почте, в порядке, который установлено в Разделе II нижеследующего Положения, но, при этом, такие требования не принимаются по электронной почте, телефонной связи или устно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1104-17#Text