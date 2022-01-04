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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 331332333334

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 23:28

Goodman
к сожалению нет физической возможности, ни в отделение ни к ликвидатору. Есть варианты?
yegres
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 00:33

  Sanyok77 написав:Я тут смотрел выписки с Форварда и узрел нехорошую вещь.
Мне Форвард исковеркал адрес: из 2 адресов сделал один.
Т.е. по прописке адрес - и Форвард сделал приписал квартиру к частному дому.
Нужно ли мне идти в Форвард или ехать в офис Фонда?
Остальные данные (№ паспорта, ИНН) не изменялись.

У супруга была примерно такая же ситуация - он не суетился и просто ждал, когда начались выплаты проверил себя в реестрах и получил выплаты без проблем, просто никто не обратил на это внимание и всё. В общем - как повезёт :wink:
ps вы б это, в посте потёрли свои адреса, а то мало ли что :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 00:42

  Кассандра написав:
  Sanyok77 написав:Я тут смотрел выписки с Форварда и узрел нехорошую вещь.
Мне Форвард исковеркал адрес: из 2 адресов сделал один.
Т.е. по прописке адрес - и Форвард сделал приписал квартиру к частному дому.
Нужно ли мне идти в Форвард или ехать в офис Фонда?
Остальные данные (№ паспорта, ИНН) не изменялись.

У супруга была примерно такая же ситуация - он не суетился и просто ждал, когда начались выплаты проверил себя в реестрах и получил выплаты без проблем, просто никто не обратил на это внимание и всё. В общем - как повезёт :wink:
ps вы б это, в посте потёрли свои адреса, а то мало ли что :roll:

Это же выдуманные адреса. Я не указывал настоящую улицу и проспект.
Но всё равно стрёмно - а вдруг к этому прицепятся?
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 01:06

  Goodman написав:
  yegres написав:Получил через приват, кроме суммы которая была зачислена 07.02 днём, хотя по приложению от коки она прошла. Как быть , куда копать?

записатись на прийом до ліквідатора,
поставлять на 7 чергу


  yegres написав:Goodman
к сожалению нет физической возможности, ни в отделение ни к ликвидатору. Есть варианты?

1. Возмещение платежей физических лиц или платежей на их имя, которые были заблокированы, не гарантируется ФГВФЛ, относится к шестой очереди кредиторов, и выплачивается в процессе ликвидации банка в случае достаточности средств от продажи его имущества (активов):
https://protocol.ua/ua/pro_sistemu_gara ... tattya_52/

2. В случае отзыва банковской лицензии и начала процедуры ликвидации "Форварда" Вам нужно подать в течении 30 дней с момента оглашения указанных процедур кредиторские требования в письменном виде, в частности, можно заказным письмом по почте, в порядке, который установлено в Разделе II нижеследующего Положения, но, при этом, такие требования не принимаются по электронной почте, телефонной связи или устно:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1104-17#Text
Honestus
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 07:45

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

  Honestus написав:шестой очереди

мда, ось тобі і цифровізація
шоста черга і листи мілким почерком.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 16:13

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

моей "сестре" в германии пумб отказывает в получении 2т.гр. на их карту и шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 16:42

  чик написав:моей "сестре" в германии пумб отказывает в получении 2т.гр. на их карту и шо делать?

Получать на другие дистанционные банки - приват, укргаз, спорт, пивденный.
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 16:57

Кащей
это сразу советовал, у неё там карты только этих 2х банок пумб и приват - будет пробовать...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 22:07

  Sanyok77 написав:Но всё равно стрёмно - а вдруг к этому прицепятся?

Решайте проблемы по мере их поступления (с). Когда прицепятся(и то если ещё прицепятся) тогда и решать будете, а пока просто будьте к этому готовы и просчитайте все возможные варианты
Кассандра
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