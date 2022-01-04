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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 332333334335

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 12:39

  newbie написав:Народ, интернет банкинг на просмотр уже не откроют? Нужны квитанции по коммунальным или выписка. В отделениях выписки дают? И платно/бесплатно?


бесплатно текущий и предыдущий мес
и режим "всем пох" на максималках
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 13:42

Підтвердження грошей

Доброго всім дня. Після зарахування коштів від фгвфо ПриватБанк вимагає документи підтверджуючі легальність коштів. Хоче довідку від фгвфо чи копію договору депозиту. Депозит відкривався онлайн більше 3х років назад. Доступ до онлайн банкінгу Форварда наразі не працює. Підкажіть будь ласка як вдовольнити бажання привату. Бажано дистанційно. Дякую
kursart3
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 13:53

В вайбере работает робот,может там выписку посмотреть.
195375n
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 15:04

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Підкажіть, будь ласка, видача депозиту відбувається в обсязі 100 000 грн. на день, чи можна забрати одразу всю суму. Дякую.
ramirezzz2001
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 18:24

Сенкс. Бум знать.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 18:35

  ramirezzz2001 написав:Підкажіть, будь ласка, видача депозиту відбувається в обсязі 100 000 грн. на день, чи можна забрати одразу всю суму. Дякую.

так , на день до 100К включно якщо в касі є готівка. або краще замовте попередньо.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 19:07

  195375n написав:В вайбере работает робот,может там выписку посмотреть.

Оказывается можно. Взял выписку за квартал. Даже не думал, что такое возможно. Большое Вам спасибо.

Форвард рулит. Жаль, что его прихлопнули. Там нормальные люди работали. И продукты у них были нормальные. Я через них комунальные 12 лет платил. Ни одного прокола или проблемы.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 19:16

  kursart3 написав: Після зарахування коштів від фгвфо ПриватБанк вимагає документи підтверджуючі легальність коштів. Хоче довідку від фгвфо чи копію договору депозиту
этапять!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 19:30

  newbie написав:Форвард рулит. Жаль, что его прихлопнули. Там нормальные люди работали. И продукты у них были нормальные. Я через них комунальные 12 лет платил. Ни одного прокола или проблемы.

Дельта рулит.Жаль что ее прихлопнули.Там нормальные люди работали. И продукты у них были нормальные. Я у них под классные % депозиты 7 лет держал. Ни одного прокола или проблемы.

Укрпромбанк рулит. Жаль что его прихлопнули.Там нормальные люди работали. И продукты у них были нормальные. Я у них под смешные залоги и забавные % на покупку недвиги кредиты брал в начале 00х, в гривне, и отдавал в 2009, сдав бакс по выросшему почти вдвое курсу. Ни одного прокола или проблемы.
flysoulfly
 
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