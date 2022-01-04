Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

Додано: Нед 05 бер, 2023 19:47

kursart3 написав: Доброго всім дня. Після зарахування коштів від фгвфо ПриватБанк вимагає документи підтверджуючі легальність коштів. Хоче довідку від фгвфо чи копію договору депозиту. Депозит відкривався онлайн більше 3х років назад. Доступ до онлайн банкінгу Форварда наразі не працює. Підкажіть будь ласка як вдовольнити бажання привату. Бажано дистанційно. Дякую Доброго всім дня. Після зарахування коштів від фгвфо ПриватБанк вимагає документи підтверджуючі легальність коштів. Хоче довідку від фгвфо чи копію договору депозиту. Депозит відкривався онлайн більше 3х років назад. Доступ до онлайн банкінгу Форварда наразі не працює. Підкажіть будь ласка як вдовольнити бажання привату. Бажано дистанційно. Дякую

Я бы послал их очень далеко. Если деньги зашли от ФГВ, т.е. от государства, а не от кого-то (например, усамы бен ладена), то банк не имеет права требовать от клиента подтвердить их законность.В данном случае незаконно поступает сам банк, т.к. он точно знает, что эти деньги от ФГВ, поскольку именно из его реестра он выплачивает их Вам. Поэтому какая тут еще может быть довідка от ФГВ? Т.е. это мошенничество со стороны банка.Требовать от Вас документы из банков-банкротов приват тоже не имеет право, т.к., во-первых, это банковская тайна, а во-вторых деньги Вы получаете не от банков-банкротов, а от ФГВ. А проверять ФГВ приват никто не уполномочивал. Т.о. это его самодеятельность или опять же мошенничество. Видимо, он просто хочет подольше подержать Ваши деньги или взять Вас на понт, например, предложив Вам положить их у него на депозит.Наказать приват за это можно, пожаловашись на него в ФГВ и предложив ему разорвать с приватом договор о выплатах, т.к. он не выполняет его условия. Можно также пожаловаться на него в НБУ, чтобы он наказал приват за нарушение правил выплат средств от ФГВ. В результате привату, если он не одумается и срочно не исправит это нарушение, оно может дорого стоить. И то, что он потеряет, ему не компенсирует даже комиссия за выплаты, которую он, как банк-агент, получают от ФГВ. И за которую он, по сути, компостирует Вам мозги.В общем, поясняйте им, что это незаконно и они могут за это поплатиться.