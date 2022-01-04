Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

бесплатно текущий и предыдущий мес
и режим "всем пох" на максималках
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 05 бер, 2023 12:39
Додано: Нед 05 бер, 2023 13:42
Підтвердження грошей
Доброго всім дня. Після зарахування коштів від фгвфо ПриватБанк вимагає документи підтверджуючі легальність коштів. Хоче довідку від фгвфо чи копію договору депозиту. Депозит відкривався онлайн більше 3х років назад. Доступ до онлайн банкінгу Форварда наразі не працює. Підкажіть будь ласка як вдовольнити бажання привату. Бажано дистанційно. Дякую
Додано: Нед 05 бер, 2023 15:04
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
Підкажіть, будь ласка, видача депозиту відбувається в обсязі 100 000 грн. на день, чи можна забрати одразу всю суму. Дякую.
Додано: Нед 05 бер, 2023 18:35
Додано: Нед 05 бер, 2023 19:07
Оказывается можно. Взял выписку за квартал. Даже не думал, что такое возможно. Большое Вам спасибо.
Форвард рулит. Жаль, что его прихлопнули. Там нормальные люди работали. И продукты у них были нормальные. Я через них комунальные 12 лет платил. Ни одного прокола или проблемы.
Додано: Нед 05 бер, 2023 19:16
Додано: Нед 05 бер, 2023 19:30
Дельта рулит.Жаль что ее прихлопнули.Там нормальные люди работали. И продукты у них были нормальные. Я у них под классные % депозиты 7 лет держал. Ни одного прокола или проблемы.
Укрпромбанк рулит. Жаль что его прихлопнули.Там нормальные люди работали. И продукты у них были нормальные. Я у них под смешные залоги и забавные % на покупку недвиги кредиты брал в начале 00х, в гривне, и отдавал в 2009, сдав бакс по выросшему почти вдвое курсу. Ни одного прокола или проблемы.
Додано: Нед 05 бер, 2023 19:47
Я бы послал их очень далеко. Если деньги зашли от ФГВ, т.е. от государства, а не от кого-то (например, усамы бен ладена), то банк не имеет права требовать от клиента подтвердить их законность.
В данном случае незаконно поступает сам банк, т.к. он точно знает, что эти деньги от ФГВ, поскольку именно из его реестра он выплачивает их Вам. Поэтому какая тут еще может быть довідка от ФГВ? Т.е. это мошенничество со стороны банка.
Требовать от Вас документы из банков-банкротов приват тоже не имеет право, т.к., во-первых, это банковская тайна, а во-вторых деньги Вы получаете не от банков-банкротов, а от ФГВ. А проверять ФГВ приват никто не уполномочивал. Т.о. это его самодеятельность или опять же мошенничество. Видимо, он просто хочет подольше подержать Ваши деньги или взять Вас на понт, например, предложив Вам положить их у него на депозит.
Наказать приват за это можно, пожаловашись на него в ФГВ и предложив ему разорвать с приватом договор о выплатах, т.к. он не выполняет его условия. Можно также пожаловаться на него в НБУ, чтобы он наказал приват за нарушение правил выплат средств от ФГВ. В результате привату, если он не одумается и срочно не исправит это нарушение, оно может дорого стоить. И то, что он потеряет, ему не компенсирует даже комиссия за выплаты, которую он, как банк-агент, получают от ФГВ. И за которую он, по сути, компостирует Вам мозги.
В общем, поясняйте им, что это незаконно и они могут за это поплатиться.
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