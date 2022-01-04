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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 333334335336

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 19:51

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

  newbie написав:Я бы

ро БОТ прикаливается, а Ви ему простиню с викладками да картинками.
Рад Вашему увлечению.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 19:56

  flysoulfly написав:
  kursart3 написав: Після зарахування коштів від фгвфо ПриватБанк вимагає документи підтверджуючі легальність коштів. Хоче довідку від фгвфо чи копію договору депозиту
этапять!

Ага. Требуем подтвердить законность ФГВ и его реестра выплат!

Или законность самого привата, т.к. деньги он ведь выплачивает свои, а затем получает от ФГВ их возмещение ＋ комиссию.

Значит приват сомневается в законности своих денег и самого себя? Это называется весеннее обострение или обдурили (перехитрили) сами себя :)
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 20:04

  Goodman написав:ро БОТ прикаливается

Я не такой проницательный как Вы, привык людям верить и картинок там не было, Вы это преувеличиваете. Кроме того, я знаю, что в привате работают не совсем порядочные люди, ну или, скажем так, не все. Поэтому и не люблю его и стараюсь денег в нем не держать. Хотя есть у него и хорошее. В общем, не понимаю, почему я этим так Вас задел и почему Вы за меня рады :)
newbie
 
Повідомлень: 6771
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 20:07

newbie не несите ахинею за приват.
Получал по Сечі в Привате, никто даже в мою сторону не посмотрел взглядом.
Goodman
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Повідомлень: 5794
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