Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

ро БОТ прикаливается, а Ви ему простиню с викладками да картинками.
Рад Вашему увлечению.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 05 бер, 2023 19:51
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
Додано: Нед 05 бер, 2023 19:56
Ага. Требуем подтвердить законность ФГВ и его реестра выплат!
Или законность самого привата, т.к. деньги он ведь выплачивает свои, а затем получает от ФГВ их возмещение ＋ комиссию.
Значит приват сомневается в законности своих денег и самого себя? Это называется весеннее обострение или обдурили (перехитрили) сами себя
Додано: Нед 05 бер, 2023 20:04
Я не такой проницательный как Вы, привык людям верить и картинок там не было, Вы это преувеличиваете. Кроме того, я знаю, что в привате работают не совсем порядочные люди, ну или, скажем так, не все. Поэтому и не люблю его и стараюсь денег в нем не держать. Хотя есть у него и хорошее. В общем, не понимаю, почему я этим так Вас задел и почему Вы за меня рады
Додано: Нед 05 бер, 2023 20:07
newbie не несите ахинею за приват.
Получал по Сечі в Привате, никто даже в мою сторону не посмотрел взглядом.
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