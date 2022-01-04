Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

ро БОТ прикаливается, а Ви ему простиню с викладками да картинками.
Рад Вашему увлечению.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 05 бер, 2023 19:51
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
Додано: Нед 05 бер, 2023 19:56
Ага. Требуем подтвердить законность ФГВ и его реестра выплат!
Или законность самого привата, т.к. деньги он ведь выплачивает свои, а затем получает от ФГВ их возмещение ＋ комиссию.
Значит приват сомневается в законности своих денег и самого себя? Это называется весеннее обострение или обдурили (перехитрили) сами себя
Додано: Нед 05 бер, 2023 20:04
Я не такой проницательный как Вы, привык людям верить и картинок там не было, Вы это преувеличиваете. Кроме того, я знаю, что в привате работают не совсем порядочные люди, ну или, скажем так, не все. Поэтому и не люблю его и стараюсь денег в нем не держать. Хотя есть у него и хорошее. В общем, не понимаю, почему я этим так Вас задел и почему Вы за меня рады
Додано: Нед 05 бер, 2023 20:07
newbie не несите ахинею за приват.
Получал по Сечі в Привате, никто даже в мою сторону не посмотрел взглядом.
Додано: Пон 06 бер, 2023 00:34
Забирал в привате валюту, кассирша хотела на сотку баксов кинуть. Потом оказалась, что еще и гривневую сдачу закинула себе на карту. Когда я заметил ей, что это непорядок, сильно выступала, чего это я такой нудный. Но, если не говорить о людях, то к системам в общем-то замечаний нет. Хотя я и нечасто ими пользуюсь.
Додано: Пон 06 бер, 2023 01:52
Да хорошие клиентоориентированыне банки выводят с рынка.
Еще классный банк был RD банк, с лучшей поддержкой, решали любой вопрос.
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