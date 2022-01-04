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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 05 бер, 2023 19:51
newbie написав:
Я бы
ро БОТ прикаливается, а Ви ему простиню с викладками да картинками.
Рад Вашему увлечению.
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Goodman
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Додано: Нед 05 бер, 2023 19:56
flysoulfly написав: kursart3 написав:
Після зарахування коштів від фгвфо ПриватБанк вимагає документи підтверджуючі легальність коштів. Хоче довідку від фгвфо чи копію договору депозиту
этапять!
Ага. Требуем подтвердить законность ФГВ и его реестра выплат!
Или законность самого привата, т.к. деньги он ведь выплачивает свои, а затем получает от ФГВ их возмещение ＋ комиссию.
Значит приват сомневается в законности своих денег и самого себя? Это называется весеннее обострение или обдурили (перехитрили) сами себя
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Додано: Нед 05 бер, 2023 20:04
Goodman написав:
ро БОТ прикаливается
Я не такой проницательный как Вы, привык людям верить и картинок там не было, Вы это преувеличиваете. Кроме того, я знаю, что в привате работают не совсем порядочные люди, ну или, скажем так, не все. Поэтому и не люблю его и стараюсь денег в нем не держать. Хотя есть у него и хорошее. В общем, не понимаю, почему я этим так Вас задел и почему Вы за меня рады
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Додано: Нед 05 бер, 2023 20:07
newbie не несите ахинею за приват.
Получал по Сечі в Привате, никто даже в мою сторону не посмотрел взглядом.
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Goodman
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Додано: Пон 06 бер, 2023 00:34
Забирал в привате валюту, кассирша хотела на сотку баксов кинуть. Потом оказалась, что еще и гривневую сдачу закинула себе на карту. Когда я заметил ей, что это непорядок, сильно выступала, чего это я такой нудный. Но, если не говорить о людях, то к системам в общем-то замечаний нет. Хотя я и нечасто ими пользуюсь.
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newbie
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Додано: Пон 06 бер, 2023 01:52
flysoulfly написав: newbie написав:
Форвард рулит. Жаль, что его прихлопнули. Там нормальные люди работали. И продукты у них были нормальные. Я через них комунальные 12 лет платил. Ни одного прокола или проблемы.
Дельта рулит.Жаль что ее прихлопнули.Там нормальные люди работали. И продукты у них были нормальные. Я у них под классные % депозиты 7 лет держал. Ни одного прокола или проблемы.
Укрпромбанк рулит. Жаль что его прихлопнули.Там нормальные люди работали. И продукты у них были нормальные. Я у них под смешные залоги и забавные % на покупку недвиги кредиты брал в начале 00х, в гривне, и отдавал в 2009, сдав бакс по выросшему почти вдвое курсу. Ни одного прокола или проблемы.
Да хорошие клиентоориентированыне банки выводят с рынка.
Еще классный банк был RD банк, с лучшей поддержкой, решали любой вопрос.
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BBC
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Додано: Пон 06 бер, 2023 09:37
BBC написав: flysoulfly написав: newbie написав:
Форвард рулит. Жаль, что его прихлопнули. Там нормальные люди работали. И продукты у них были нормальные. Я через них комунальные 12 лет платил. Ни одного прокола или проблемы.
Дельта рулит.Жаль что ее прихлопнули.Там нормальные люди работали. И продукты у них были нормальные. Я у них под классные % депозиты 7 лет держал. Ни одного прокола или проблемы.
Укрпромбанк рулит. Жаль что его прихлопнули.Там нормальные люди работали. И продукты у них были нормальные. Я у них под смешные залоги и забавные % на покупку недвиги кредиты брал в начале 00х, в гривне, и отдавал в 2009, сдав бакс по выросшему почти вдвое курсу. Ни одного прокола или проблемы.
Да хорошие клиентоориентированыне банки выводят с рынка.
Еще классный банк был RD банк, с лучшей поддержкой, решали любой вопрос.
про RD не знаю, не повезло мне встрять.
И кстати, да, именно самые клиентоориентированные выводятся
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flysoulfly
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Додано: Пон 06 бер, 2023 10:33
kursart3 написав:
Доброго всім дня. Після зарахування коштів від фгвфо ПриватБанк вимагає документи підтверджуючі легальність коштів. Хоче довідку від фгвфо чи копію договору депозиту. Депозит відкривався онлайн більше 3х років назад. Доступ до онлайн банкінгу Форварда наразі не працює. Підкажіть будь ласка як вдовольнити бажання привату. Бажано дистанційно. Дякую
У вас, мабуть, непристойно вульгарна сума?
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