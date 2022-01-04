Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

Додано: Нед 05 бер, 2023 20:04

Goodman написав: ро БОТ прикаливается ро БОТ прикаливается

Я не такой проницательный как Вы, привык людям верить и картинок там не было, Вы это преувеличиваете. Кроме того, я знаю, что в привате работают не совсем порядочные люди, ну или, скажем так, не все. Поэтому и не люблю его и стараюсь денег в нем не держать. Хотя есть у него и хорошее. В общем, не понимаю, почему я этим так Вас задел и почему Вы за меня рады