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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 334335336337

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
19%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
5
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:07

  Eldarien написав:Спортбанк тримав заявку 4 дні і сьогодні вона в статусі "Відхилено". Отримав в приваті за 3хв. ¯\_(ツ)_/¯

Отже Спорт поки викреслюємо. Нехай поки тренуються "на кішках" - рано їм ще в вищій лізі виступати
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 18:12

  BBC написав:Да хорошие клиентоориентированыне банки выводят с рынка.
Еще классный банк был RD банк, с лучшей поддержкой, решали любой вопрос.

У Дельты были очень хорошие системы, процессы и автоматизация. Наверное, лучшие, которые я видел. Из-за них она быстро выросла из маленького банка до 2-го в Украине.

Форвард или БРС также был очень технологичным. Вначале Дельта даже его технологическую модель копировала. В конце Форвард немного сдал, но тем не менее комуналь я 12 лет из него платил. До него из Дельты. Держал в них обоих много денег, в Дельте даже с перебором, но ничего, помогли выкрутиться. Из Форварда уже сам загодя почти все вывел.

Укрпром, РД и прочий ноунейм не вспоминанию, т.к. ничего хорошего там не видел. Естественно, здесь я говорю о технической и пользовательской стороне вопроса, а не о действиях руководства и владельцев тех банков, которые, очевидно, были неправильными, раз они обанкротились. Но работали эти банки и люди в них хорошо.

Касательно поддержки, то сейчас она вроде хорошая в Сенсе. Видно, что они много вложили в мобаппликуху и ее поддержку. Но не факт, что этот банк будет жить долго. После кончины Форварда я зашел в него для оплаты коммунальных. Вот сейчас гляжу, что будет с ним.
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 14:09

Пумб vs Приват

Заказал выплату в Пумбе вечером 1.03. До сих пор не пришли. Плюнул, пошел в свой нелюбимый Приват. Выдали за 3 мин. думайТЕ
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 17:03

  arkavs написав:Заказал выплату в Пумбе вечером 1.03. До сих пор не пришли. Плюнул, пошел в свой нелюбимый Приват. Выдали за 3 мин. думайТЕ

Форум читайТЕ. Предупреждали,не,ежики и кактусы бессмертны
THB
 
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