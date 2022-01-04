Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

Отже Спорт поки викреслюємо. Нехай поки тренуються "на кішках" - рано їм ще в вищій лізі виступати
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 06 бер, 2023 15:07
Додано: Пон 06 бер, 2023 18:12
У Дельты были очень хорошие системы, процессы и автоматизация. Наверное, лучшие, которые я видел. Из-за них она быстро выросла из маленького банка до 2-го в Украине.
Форвард или БРС также был очень технологичным. Вначале Дельта даже его технологическую модель копировала. В конце Форвард немного сдал, но тем не менее комуналь я 12 лет из него платил. До него из Дельты. Держал в них обоих много денег, в Дельте даже с перебором, но ничего, помогли выкрутиться. Из Форварда уже сам загодя почти все вывел.
Укрпром, РД и прочий ноунейм не вспоминанию, т.к. ничего хорошего там не видел. Естественно, здесь я говорю о технической и пользовательской стороне вопроса, а не о действиях руководства и владельцев тех банков, которые, очевидно, были неправильными, раз они обанкротились. Но работали эти банки и люди в них хорошо.
Касательно поддержки, то сейчас она вроде хорошая в Сенсе. Видно, что они много вложили в мобаппликуху и ее поддержку. Но не факт, что этот банк будет жить долго. После кончины Форварда я зашел в него для оплаты коммунальных. Вот сейчас гляжу, что будет с ним.
Додано: Вів 07 бер, 2023 14:09
Пумб vs Приват
Заказал выплату в Пумбе вечером 1.03. До сих пор не пришли. Плюнул, пошел в свой нелюбимый Приват. Выдали за 3 мин. думайТЕ
Додано: Вів 07 бер, 2023 17:03
Додано: Вів 07 бер, 2023 17:51
Читаем. Ждал до последнего. С привата геморно вытягивать.
Главное непонятно - с другого акка в течении суток пришло на пумб...
Додано: Вів 07 бер, 2023 18:36
А в каком Вайбер канале работает робот Форвард банка, чтобы выписку взять по своим счетам?
Додано: Вів 07 бер, 2023 18:49
amatorodessa
ще в телегармі є досить шустрий бот банку
шукати по назві @ForwardBankBot
Додано: Вів 07 бер, 2023 18:58
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
хм, прецендент. Срок ВА истек, никаких решений, по банку непринято. 08.03 рабочий день. Интересно "мотивационное" письмо НБУ о признании Форварда неплатежеспособным, некое лицо из Италии готово было увеличить уставник на 495 млн. грн. в срок до 23.03- не срослось.
|