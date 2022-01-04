Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

Додано: Пон 06 бер, 2023 18:12

BBC написав: Да хорошие клиентоориентированыне банки выводят с рынка.

Еще классный банк был RD банк, с лучшей поддержкой, решали любой вопрос. Да хорошие клиентоориентированыне банки выводят с рынка.Еще классный банк был RD банк, с лучшей поддержкой, решали любой вопрос.

У Дельты были очень хорошие системы, процессы и автоматизация. Наверное, лучшие, которые я видел. Из-за них она быстро выросла из маленького банка до 2-го в Украине.Форвард или БРС также был очень технологичным. Вначале Дельта даже его технологическую модель копировала. В конце Форвард немного сдал, но тем не менее комуналь я 12 лет из него платил. До него из Дельты. Держал в них обоих много денег, в Дельте даже с перебором, но ничего, помогли выкрутиться. Из Форварда уже сам загодя почти все вывел.Укрпром, РД и прочий ноунейм не вспоминанию, т.к. ничего хорошего там не видел. Естественно, здесь я говорю о технической и пользовательской стороне вопроса, а не о действиях руководства и владельцев тех банков, которые, очевидно, были неправильными, раз они обанкротились. Но работали эти банки и люди в них хорошо.Касательно поддержки, то сейчас она вроде хорошая в Сенсе. Видно, что они много вложили в мобаппликуху и ее поддержку. Но не факт, что этот банк будет жить долго. После кончины Форварда я зашел в него для оплаты коммунальных. Вот сейчас гляжу, что будет с ним.