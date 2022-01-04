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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 334335336337

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
19%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
5
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:07

  Eldarien написав:Спортбанк тримав заявку 4 дні і сьогодні вона в статусі "Відхилено". Отримав в приваті за 3хв. ¯\_(ツ)_/¯

Отже Спорт поки викреслюємо. Нехай поки тренуються "на кішках" - рано їм ще в вищій лізі виступати
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 18:12

  BBC написав:Да хорошие клиентоориентированыне банки выводят с рынка.
Еще классный банк был RD банк, с лучшей поддержкой, решали любой вопрос.

У Дельты были очень хорошие системы, процессы и автоматизация. Наверное, лучшие, которые я видел. Из-за них она быстро выросла из маленького банка до 2-го в Украине.

Форвард или БРС также был очень технологичным. Вначале Дельта даже его технологическую модель копировала. В конце Форвард немного сдал, но тем не менее комуналь я 12 лет из него платил. До него из Дельты. Держал в них обоих много денег, в Дельте даже с перебором, но ничего, помогли выкрутиться. Из Форварда уже сам загодя почти все вывел.

Укрпром, РД и прочий ноунейм не вспоминанию, т.к. ничего хорошего там не видел. Естественно, здесь я говорю о технической и пользовательской стороне вопроса, а не о действиях руководства и владельцев тех банков, которые, очевидно, были неправильными, раз они обанкротились. Но работали эти банки и люди в них хорошо.

Касательно поддержки, то сейчас она вроде хорошая в Сенсе. Видно, что они много вложили в мобаппликуху и ее поддержку. Но не факт, что этот банк будет жить долго. После кончины Форварда я зашел в него для оплаты коммунальных. Вот сейчас гляжу, что будет с ним.
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 14:09

Пумб vs Приват

Заказал выплату в Пумбе вечером 1.03. До сих пор не пришли. Плюнул, пошел в свой нелюбимый Приват. Выдали за 3 мин. думайТЕ
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 17:03

  arkavs написав:Заказал выплату в Пумбе вечером 1.03. До сих пор не пришли. Плюнул, пошел в свой нелюбимый Приват. Выдали за 3 мин. думайТЕ

Форум читайТЕ. Предупреждали,не,ежики и кактусы бессмертны
THB
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 17:51

Читаем. Ждал до последнего. С привата геморно вытягивать.
Главное непонятно - с другого акка в течении суток пришло на пумб...
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 18:36

  newbie написав:
  195375n написав:В вайбере работает робот,может там выписку посмотреть.

Оказывается можно. Взял выписку за квартал. Даже не думал, что такое возможно. Большое Вам спасибо.

Форвард рулит. Жаль, что его прихлопнули. Там нормальные люди работали. И продукты у них были нормальные. Я через них комунальные 12 лет платил. Ни одного прокола или проблемы.


А в каком Вайбер канале работает робот Форвард банка, чтобы выписку взять по своим счетам?
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 18:49

amatorodessa

ще в телегармі є досить шустрий бот банку
шукати по назві @ForwardBankBot
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 18:58

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

хм, прецендент. Срок ВА истек, никаких решений, по банку не принято. 08.03 рабочий день. Интересно "мотивационное" письмо НБУ о признании Форварда неплатежеспособным, некое лицо из Италии готово было увеличить уставник на 495 млн. грн. в срок до 23.03- не срослось.
mike64
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:57

  mike64 написав:хм, прецендент. Срок ВА истек, никаких решений, по банку не принято. 08.03 рабочий день. Интересно "мотивационное" письмо НБУ о признании Форварда неплатежеспособным, некое лицо из Италии готово было увеличить уставник на 495 млн. грн. в срок до 23.03- не срослось.


Запроваджено тимчасову адміністрацію з 8 лютого до 7 березня 2023 року (включно)

Завтра оформят
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:57

  greenozon написав:amatorodessa

ще в телегармі є досить шустрий бот банку
шукати по назві @ForwardBankBot


Дякую, бот добре працює
amatorodessa
 
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