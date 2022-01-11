Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
+ Додати тему
Відповісти на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 08 бер, 2023 08:44
arkavs написав:
Заказал выплату в Пумбе вечером 1.03. До сих пор не пришли. Плюнул, пошел в свой нелюбимый Приват. Выдали за 3 мин. думайТЕ
'
этого же дня с утра через приложения пумб...к обеду деньги были на карте
пс-Харьков с отделения уже и вывеску содрали
сегодня решение по банку будет?
хуторянка
Повідомлень: 2863
З нами з: 28.02.10
Подякував: 20 раз.
Подякували: 132 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 бер, 2023 09:11
хуторянка
НБУ ліквідує Форвард Банк
Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ «Банк Форвард». Про це йдеться у повідомленні НБУ.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... nk-forvard
lloydbanksua
Повідомлень: 1435
З нами з: 22.04.20
Подякував: 67 раз.
Подякували: 166 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 бер, 2023 09:17
lloydbanksua з 9го очікувати відшкодування?
хуторянка
Повідомлень: 2863
З нами з: 28.02.10
Подякував: 20 раз.
Подякували: 132 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 бер, 2023 09:19
Когда остатки отдадут?
andreyiskra
Повідомлень: 1336
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 60 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 бер, 2023 09:19
хуторянка написав:
з 9го очікувати відшкодування?
тре моніторити тг-канали.
Goodman
Повідомлень: 5811
З нами з: 23.11.14
Подякував: 737 раз.
Подякували: 537 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 бер, 2023 09:22
хуторянка написав: lloydbanksua
з 9го очікувати відшкодування?
Звичайно ні. Он учора ліцензія у айбокса відкликали - це ж не значить що з сьогодні платити будуть. Думаю по скунсу депозити до кінця місяця мають почати компенсовувати. Звичайно теоретично можуть і завтра - усе залежить у якому стані бази даних але законодавство дає їм можливість не дуже торопитись - адже "попереду вічність"
Alien
Повідомлень: 1502
З нами з: 12.01.20
Подякував: 48 раз.
Подякували: 394 раз.
Профіль
2
Додано: Сер 08 бер, 2023 09:24
хуторянка написав: lloydbanksua
з 9го очікувати відшкодування?
Це залежить від фонду, треба слідкувати.
lloydbanksua
Повідомлень: 1435
З нами з: 22.04.20
Подякував: 67 раз.
Подякували: 166 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 бер, 2023 10:11
0007
Повідомлень: 207
З нами з: 27.11.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 18 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 бер, 2023 10:22
guntherhouse777 написав: mike64 написав:
хм, прецендент. Срок ВА истек, никаких решений, по банку не принято. 08.03 рабочий день. Интересно "мотивационное" письмо НБУ о признании Форварда неплатежеспособным, некое лицо из Италии готово было увеличить уставник на 495 млн. грн. в срок до 23.03- не срослось.
Запроваджено тимчасову адміністрацію з 8 лютого до 7 березня 2023 року (включно)
Завтра оформят
Все оформили. Гуд бай Форвард.
mike64
Повідомлень: 649
З нами з: 29.11.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 60 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 бер, 2023 10:37
хуторянка написав: lloydbanksua
з 9го очікувати відшкодування?
Если ориентироваться на статистику, то принятие решения о полной выплате , занимает от 2 до 5 рабочих дней, инфо будет опубликовано на сайте ФГВФО.
mike64
Повідомлень: 649
З нами з: 29.11.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 60 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
298
82918
Сер 08 бер, 2023 09:38 beee
48480
24964855
65
30629