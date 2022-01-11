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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 335336337338

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
19%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
5
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 08:44

  arkavs написав:Заказал выплату в Пумбе вечером 1.03. До сих пор не пришли. Плюнул, пошел в свой нелюбимый Приват. Выдали за 3 мин. думайТЕ
'
этого же дня с утра через приложения пумб...к обеду деньги были на карте :D
пс-Харьков с отделения уже и вывеску содрали :(
сегодня решение по банку будет?
хуторянка
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 09:11

хуторянка
НБУ ліквідує Форвард Банк
Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ «Банк Форвард». Про це йдеться у повідомленні НБУ.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... nk-forvard
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 09:17

lloydbanksua
з 9го очікувати відшкодування?
хуторянка
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Когда остатки отдадут?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 09:19

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

  хуторянка написав:з 9го очікувати відшкодування?

тре моніторити тг-канали.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 09:22

  хуторянка написав:lloydbanksua
з 9го очікувати відшкодування?

Звичайно ні. Он учора ліцензія у айбокса відкликали - це ж не значить що з сьогодні платити будуть. Думаю по скунсу депозити до кінця місяця мають почати компенсовувати. Звичайно теоретично можуть і завтра - усе залежить у якому стані бази даних але законодавство дає їм можливість не дуже торопитись - адже "попереду вічність"
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 09:24

  хуторянка написав:lloydbanksua
з 9го очікувати відшкодування?

Це залежить від фонду, треба слідкувати.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 10:11

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

https://www.fg.gov.ua/articles/53068-ro ... banku.html
0007
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 10:22

  guntherhouse777 написав:
  mike64 написав:хм, прецендент. Срок ВА истек, никаких решений, по банку не принято. 08.03 рабочий день. Интересно "мотивационное" письмо НБУ о признании Форварда неплатежеспособным, некое лицо из Италии готово было увеличить уставник на 495 млн. грн. в срок до 23.03- не срослось.


Запроваджено тимчасову адміністрацію з 8 лютого до 7 березня 2023 року (включно)

Завтра оформят

Все оформили. Гуд бай Форвард.
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 10:37

  хуторянка написав:lloydbanksua
з 9го очікувати відшкодування?

Если ориентироваться на статистику, то принятие решения о полной выплате , занимает от 2 до 5 рабочих дней, инфо будет опубликовано на сайте ФГВФО.
mike64
 
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