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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 336337338339

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
19%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
5
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 17:04

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Кому зручно Академмістечко звертайтесь по виплаті коштів 044 593 21 60
Альтруіст 80
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 22:21

  Альтруіст 80 написав:Кому зручно Академмістечко звертайтесь по виплаті коштів 044 593 21 60

подпольный кабинет?
kostya77
 
Повідомлень: 782
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 22:53

  Альтруіст 80 написав:Кому зручно Академмістечко звертайтесь по виплаті коштів 044 593 21 60



Акорд?

https://www.google.com/search?q=%2B3804 ... s-wiz-serp
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:51

З 13 березня 2023 року Фонд гарантування вкладів здійснюватиме виплати коштів вкладникам АТ «БАНК ФОРВАРД» незалежно від закінчення строку дії договору банківського вкладу
https://www.fg.gov.ua/articles/53105-z- ... kladu.html
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:34

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

З 13 березня 2023 року Фонд гарантування вкладів здійснюватиме виплати коштів вкладникам АТ «БАНК ФОРВАРД» незалежно від закінчення строку дії договору банківського вкладу
0007
 
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