Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 09 бер, 2023 17:04
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
Кому зручно Академмістечко звертайтесь по виплаті коштів 044 593 21 60
Додано: Чет 09 бер, 2023 22:21
Додано: Чет 09 бер, 2023 22:53
Акорд?
Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:51
З 13 березня 2023 року Фонд гарантування вкладів здійснюватиме виплати коштів вкладникам АТ «БАНК ФОРВАРД» незалежно від закінчення строку дії договору банківського вкладу
Додано: Нед 12 бер, 2023 20:55
У Форварда же депозиты по типу %-ная ставка плюс бонус по текущим счетам (те самые "+++"). Кто-то ж, наверное, уже получал выплату по такому депозиту. Может, случилось какое-то чудо и этот бонус тоже Фонд компенсирует?
Есть ли какие-то перспективы его всё-таки получить? Есть ли смысл как кредиторское требование пробовать оформить? Что-то из этого может получиться?
|