Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 09 бер, 2023 17:04
Кому зручно Академмістечко звертайтесь по виплаті коштів 044 593 21 60
Альтруіст 80
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Додано: Чет 09 бер, 2023 22:21
Альтруіст 80 написав:
Кому зручно Академмістечко звертайтесь по виплаті коштів 044 593 21 60
подпольный кабинет?
kostya77
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Додано: Чет 09 бер, 2023 22:53
Альтруіст 80 написав:
Кому зручно Академмістечко звертайтесь по виплаті коштів 044 593 21 60
Акорд?
https://www.google.com/search?q=%2B3804 ... s-wiz-serp
greenozon
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:51
З 13 березня 2023 року Фонд гарантування вкладів здійснюватиме виплати коштів вкладникам АТ «БАНК ФОРВАРД» незалежно від закінчення строку дії договору банківського вкладу
https://www.fg.gov.ua/articles/53105-z- ... kladu.html
vovabelokon99
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Додано: Нед 12 бер, 2023 20:55
У Форварда же депозиты по типу %-ная ставка плюс бонус по текущим счетам (те самые "+++"). Кто-то ж, наверное, уже получал выплату по такому депозиту. Может, случилось какое-то чудо и этот бонус тоже Фонд компенсирует?
Есть ли какие-то перспективы его всё-таки получить? Есть ли смысл как кредиторское требование пробовать оформить? Что-то из этого может получиться?
candidat
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Додано: Пон 13 бер, 2023 09:41
На 9.30. Приват ответил,что в списках меня нет. Зто фонд тупит, или мне так повезло？
THB
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Додано: Пон 13 бер, 2023 09:54
THB написав:
На 9.30. Приват ответил,что в списках меня нет. Зто фонд тупит, или мне так повезло？
Фонд тупит. Ответ горячки фонда Техничный сбой,лучше после обеда или завтра.
Пообщался с умным человеком）
THB
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