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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 336337338339

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
19%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
5
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 17:04

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Кому зручно Академмістечко звертайтесь по виплаті коштів 044 593 21 60
Альтруіст 80
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 22:21

  Альтруіст 80 написав:Кому зручно Академмістечко звертайтесь по виплаті коштів 044 593 21 60

подпольный кабинет?
kostya77
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 22:53

  Альтруіст 80 написав:Кому зручно Академмістечко звертайтесь по виплаті коштів 044 593 21 60



Акорд?

https://www.google.com/search?q=%2B3804 ... s-wiz-serp
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:51

З 13 березня 2023 року Фонд гарантування вкладів здійснюватиме виплати коштів вкладникам АТ «БАНК ФОРВАРД» незалежно від закінчення строку дії договору банківського вкладу
https://www.fg.gov.ua/articles/53105-z- ... kladu.html
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 20:55

У Форварда же депозиты по типу %-ная ставка плюс бонус по текущим счетам (те самые "+++"). Кто-то ж, наверное, уже получал выплату по такому депозиту. Может, случилось какое-то чудо и этот бонус тоже Фонд компенсирует?
Есть ли какие-то перспективы его всё-таки получить? Есть ли смысл как кредиторское требование пробовать оформить? Что-то из этого может получиться?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 09:41

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

На 9.30. Приват ответил,что в списках меня нет. Зто фонд тупит, или мне так повезло？
THB
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 09:54

  THB написав:На 9.30. Приват ответил,что в списках меня нет. Зто фонд тупит, или мне так повезло？

Фонд тупит. Ответ горячки фонда Техничный сбой,лучше после обеда или завтра.
Пообщался с умным человеком）
THB
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 12:50

Сьогодні хтось отримав виплати чи дальше тех збій замовив собі і жінці через ПУМБ поки тишина був Приватбанку в 11 00 в списках немає
gojk
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 12:52

ПУМБ кому-то уже выплатил?
В первую волну выплат подал заявку 1 марта, так выплатили на следующий день. Прочитал на форуме, что подавшие заявку на день раньше старта выплат получили в первый день. Сейчас тоже подал на день раньше (вчера), но что-то ничего не поступает.
Интересно, была ли разница, подавать вчера (воскресенье) или позавчера (суббота)? Выстраивают какую-то живую очередь, или автомат всем сразу по команде отправляет?
candidat
 
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