Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 09 бер, 2023 17:04
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
Кому зручно Академмістечко звертайтесь по виплаті коштів 044 593 21 60
Додано: Чет 09 бер, 2023 22:21
Додано: Чет 09 бер, 2023 22:53
Акорд?
Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:51
З 13 березня 2023 року Фонд гарантування вкладів здійснюватиме виплати коштів вкладникам АТ «БАНК ФОРВАРД» незалежно від закінчення строку дії договору банківського вкладу
Додано: Нед 12 бер, 2023 20:55
У Форварда же депозиты по типу %-ная ставка плюс бонус по текущим счетам (те самые "+++"). Кто-то ж, наверное, уже получал выплату по такому депозиту. Может, случилось какое-то чудо и этот бонус тоже Фонд компенсирует?
Есть ли какие-то перспективы его всё-таки получить? Есть ли смысл как кредиторское требование пробовать оформить? Что-то из этого может получиться?
Додано: Пон 13 бер, 2023 09:41
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
На 9.30. Приват ответил,что в списках меня нет. Зто фонд тупит, или мне так повезло？
Додано: Пон 13 бер, 2023 09:54
Додано: Пон 13 бер, 2023 12:50
Сьогодні хтось отримав виплати чи дальше тех збій замовив собі і жінці через ПУМБ поки тишина був Приватбанку в 11 00 в списках немає
Додано: Пон 13 бер, 2023 12:52
ПУМБ кому-то уже выплатил?
В первую волну выплат подал заявку 1 марта, так выплатили на следующий день. Прочитал на форуме, что подавшие заявку на день раньше старта выплат получили в первый день. Сейчас тоже подал на день раньше (вчера), но что-то ничего не поступает.
Интересно, была ли разница, подавать вчера (воскресенье) или позавчера (суббота)? Выстраивают какую-то живую очередь, или автомат всем сразу по команде отправляет?
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