Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

У Форварда же депозиты по типу %-ная ставка плюс бонус по текущим счетам (те самые "+++"). Кто-то ж, наверное, уже получал выплату по такому депозиту. Может, случилось какое-то чудо и этот бонус тоже Фонд компенсирует? Есть ли какие-то перспективы его всё-таки получить? Есть ли смысл как кредиторское требование пробовать оформить? Что-то из этого может получиться?
ПУМБ кому-то уже выплатил? В первую волну выплат подал заявку 1 марта, так выплатили на следующий день. Прочитал на форуме, что подавшие заявку на день раньше старта выплат получили в первый день. Сейчас тоже подал на день раньше (вчера), но что-то ничего не поступает. Интересно, была ли разница, подавать вчера (воскресенье) или позавчера (суббота)? Выстраивают какую-то живую очередь, или автомат всем сразу по команде отправляет?
candidat написав:ПУМБ кому-то уже выплатил? В первую волну выплат подал заявку 1 марта, так выплатили на следующий день. Прочитал на форуме, что подавшие заявку на день раньше старта выплат получили в первый день. Сейчас тоже подал на день раньше (вчера), но что-то ничего не поступает. Интересно, была ли разница, подавать вчера (воскресенье) или позавчера (суббота)? Выстраивают какую-то живую очередь, или автомат всем сразу по команде отправляет?
Там, похоже, дело в самих списках, которые фонд еще не предоставил, а не в банках (Пумбе или Привате).