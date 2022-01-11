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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 337338339340

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
19%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
5
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 13:30

  candidat написав:У Форварда же депозиты по типу %-ная ставка плюс бонус по текущим счетам (те самые "+++"). Кто-то ж, наверное, уже получал выплату по такому депозиту. Может, случилось какое-то чудо и этот бонус тоже Фонд компенсирует?
Есть ли какие-то перспективы его всё-таки получить? Есть ли смысл как кредиторское требование пробовать оформить? Что-то из этого может получиться?

бонус це не депозит, не думаю що буде
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:18

  candidat написав:У Форварда же депозиты по типу %-ная ставка плюс бонус по текущим счетам (те самые "+++"). Кто-то ж, наверное, уже получал выплату по такому депозиту. Может, случилось какое-то чудо и этот бонус тоже Фонд компенсирует?
Есть ли какие-то перспективы его всё-таки получить? Есть ли смысл как кредиторское требование пробовать оформить? Что-то из этого может получиться?

За бонус можете даже не напрягаться. Скорее всего (99,999%) он шел не от банка, а от маркетинговой конторы (связанной с банком), которая держала счета в банке.

Коротко говоря - накрылись ваши бонусы, перспективы - 0, смысла даже тратить чернила и бумагу - нет.
Это можно оценивать как самую последнюю после "самой последней" очередь на выплату
Helicopter11
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:25

  Helicopter11 написав:
  candidat написав:У Форварда же депозиты по типу %-ная ставка плюс бонус по текущим счетам (те самые "+++"). Кто-то ж, наверное, уже получал выплату по такому депозиту. Может, случилось какое-то чудо и этот бонус тоже Фонд компенсирует?
Есть ли какие-то перспективы его всё-таки получить? Есть ли смысл как кредиторское требование пробовать оформить? Что-то из этого может получиться?

За бонус можете даже не напрягаться. Скорее всего (99,999%) он шел не от банка, а от маркетинговой конторы (связанной с банком), которая держала счета в банке.

Коротко говоря - накрылись ваши бонусы, перспективы - 0, смысла даже тратить чернила и бумагу - нет.
Это можно оценивать как самую последнюю после "самой последней" очередь на выплату

Сейчас было бы любопытно найти одну из тех личностей в Форварде, которые клятвенно утверждали, что бонус гарантируется. Хотя и так было понятно, что нет. Вот сейчас бы у них поинтересоваться: "И где?" Куда будут глаза свои прятать?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:30

А что это за выкрутасы от ПУМБа? Горячка утверждает, что если выплата от Фонда больше 100 тысяч гривен, то дистанционно не выплачивается. Надо идти в отделение, чтоб там перечислили на счёт, или получать через кассу не более 100 тысяч в день.
Кто-то с таким сталкивался? Трындят или реально в ПУМБе больше 100 тысяч нельзя получить дистанционно?
А в других банках как?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:34

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

  candidat написав:Надо идти в отделение, чтоб там перечислили на счёт, или получать через кассу не более 100 тысяч в день.
Кто-то с таким сталкивался? Трындят или реально в ПУМБе больше 100 тысяч нельзя получить дистанционно?
А в других банках как?

100 тыс - ограничение действует во всех банках.
100 в кассе, а остальное снимайте или на след день или отправить в другой банк и там снять
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:34

  candidat написав:А что это за выкрутасы от ПУМБа? Горячка утверждает, что если выплата от Фонда больше 100 тысяч гривен, то дистанционно не выплачивается. Надо идти в отделение, чтоб там перечислили на счёт, или получать через кассу не более 100 тысяч в день.
Кто-то с таким сталкивался? Трындят или реально в ПУМБе больше 100 тысяч нельзя получить дистанционно?
А в других банках как?

Отримував виплати по Мезі в пумбі дистанційно на суму 100+к з зарахуванням на картку. В перший день знімав з картки у касі 100к готівкою - решту штовхав пару днів по р2р. Так що виходить що триндять
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:38

  Alien написав:
  candidat написав:А что это за выкрутасы от ПУМБа? Горячка утверждает, что если выплата от Фонда больше 100 тысяч гривен, то дистанционно не выплачивается. Надо идти в отделение, чтоб там перечислили на счёт, или получать через кассу не более 100 тысяч в день.
Кто-то с таким сталкивался? Трындят или реально в ПУМБе больше 100 тысяч нельзя получить дистанционно?
А в других банках как?

Отримував виплати по Мезі в пумбі дистанційно на суму 100+к з зарахуванням на картку. В перший день знімав з картки у касі 100к готівкою - решту штовхав пару днів по р2р. Так що виходить що триндять

Вопрос о выплате более 100кгр,а не о получении.
THB
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:40

  candidat написав:
  Helicopter11 написав:[quote="5553130:candid
Сейчас было бы любопытно найти одну из тех личностей в Форварде, которые клятвенно утверждали, что бонус гарантируется. Хотя и так было понятно, что нет. Вот сейчас бы у них поинтересоваться: "И где?" Куда будут глаза свои прятать?

Кто,где и когда вам такое говорил？
THB
 
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