RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 08:47

IMPRINTER страхование обьекта залога предусмотрено законодательством, по крайней мере недвига.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4190
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1109 раз.
Подякували: 643 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:36

IMPRINTER
Щось ви все напутали - ст.55 ч.3 - Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.

Банк може запропонувати клієнту застрахувати предмет застави – тобто авто. Така страховка називається КАСКО. Вона не є обов’язковою, тому клієнти мають право відмовитися від страховки. Адже банку заборонено вимагати від клієнта придбання товарів чи послуг, як обов’язкової умови надання банківських послуг. Це норма статті 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Якщо ви берете кредит на житло, вам потрібно буде застрахувати квартиру чи будинок, які є предметом іпотеки. Це вимога статті 7 Закону України «Про страхування» та статті 8 Закону України «Про іпотеку».
any4key
 
Повідомлень: 83
З нами з: 05.06.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:57

Re: Райффайзен Банк

  any4key написав:Банк може запропонувати клієнту застрахувати предмет застави...
Ну дааа. Только банк может в любой момент и без объяснения причины забрать кредлимит и потребовать вернуть весь долг по кредиту, чем он и пользуется.
Не объяснять почему вообще не предоставлен кредлимит банк тоже имеет полное право.

А все остальное это только кривотолки недолугих менагеров и догадки клиентофф :wink:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1761
З нами з: 05.05.21
Подякував: 115 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 00:19

  Amethyst написав:
  any4key написав:Банк може запропонувати клієнту застрахувати предмет застави...
Ну дааа. Только банк может в любой момент и без объяснения причины забрать кредлимит и потребовать вернуть весь долг по кредиту, чем он и пользуется.
Не объяснять почему вообще не предоставлен кредлимит банк тоже имеет полное право.

А все остальное это только кривотолки недолугих менагеров и догадки клиентофф :wink:


я это и имел ввиду.
что ниоддин закон не обязывает банк выдавать кредлитный лимит, а без наличия страховки банк считает кредитный рейтинг клиента недопустимым и кредит не выдает или забирает. Так что де-юре страховка тут добровольная, а де-факто обязательная.
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38361
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6111 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 00:20

Смотрю Анал очень нехило апгрейдил ИБ - поменял шрифт :mrgreen:
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38361
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6111 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:46

10% кешбеку за відкриття кредитної картки від Райфу

https://raiffeisen.ua/news/10-keshbeku- ... raifu-1565
greenozon
 
Повідомлень: 12528
З нами з: 01.06.14
Подякував: 229 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:09

  greenozon написав:10% кешбеку за відкриття кредитної картки від Райфу

https://raiffeisen.ua/news/10-keshbeku- ... raifu-1565


кроме людей второго сорта, т.е. фопов
интересно если премиум пакет открыть - дадут ли 2шишбеки
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3733
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:20

  cohan написав:
  greenozon написав:10% кешбеку за відкриття кредитної картки від Райфу

https://raiffeisen.ua/news/10-keshbeku- ... raifu-1565


кроме людей второго сорта, т.е. фопов
интересно если премиум пакет открыть - дадут ли 2шишбеки

Через 3..6 мес дадут, если справку с работы принесете :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1761
З нами з: 05.05.21
Подякував: 115 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
1
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Ferlakur, ramaz, WallNutPen і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
РВС Банк 1 ... 61, 62, 63
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
625 185647
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лют, 2022 16:15
darmet
Банк Альянс 1 ... 144, 145, 146
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
1450 349887
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лют, 2022 15:43
chipmunk
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 36, 37, 38
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
372 27633
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лют, 2022 15:32
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.