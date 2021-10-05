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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 січ, 2022 08:47
IMPRINTER страхование обьекта залога предусмотрено законодательством, по крайней мере недвига.
Додано: Пон 24 січ, 2022 10:36
IMPRINTER
Щось ви все напутали - ст.55 ч.3 - Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.
Банк може запропонувати клієнту застрахувати предмет застави – тобто авто. Така страховка називається КАСКО. Вона не є обов’язковою, тому клієнти мають право відмовитися від страховки. Адже банку заборонено вимагати від клієнта придбання товарів чи послуг, як обов’язкової умови надання банківських послуг. Це норма статті 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Якщо ви берете кредит на житло, вам потрібно буде застрахувати квартиру чи будинок, які є предметом іпотеки. Це вимога статті 7 Закону України «Про страхування» та статті 8 Закону України «Про іпотеку».
Додано: Пон 24 січ, 2022 10:57
Re: Райффайзен Банк
Ну дааа. Только банк может в любой момент и без объяснения причины забрать кредлимит и потребовать вернуть весь долг по кредиту, чем он и пользуется.
Не объяснять почему вообще не предоставлен кредлимит банк тоже имеет полное право.
А все остальное это только кривотолки недолугих менагеров и догадки клиентофф
Додано: Сер 02 лют, 2022 00:19
я это и имел ввиду.
что ниоддин закон не обязывает банк выдавать кредлитный лимит, а без наличия страховки банк считает кредитный рейтинг клиента недопустимым и кредит не выдает или забирает. Так что де-юре страховка тут добровольная, а де-факто обязательная.
Додано: Нед 06 лют, 2022 15:46
10% кешбеку за відкриття кредитної картки від Райфу
Додано: Нед 06 лют, 2022 16:09
кроме людей второго сорта, т.е. фопов
интересно если премиум пакет открыть - дадут ли 2шишбеки
Додано: Нед 06 лют, 2022 16:20
Через 3..6 мес дадут, если справку с работы принесете
Додано: Пон 07 лют, 2022 12:45
Додано: Пон 07 лют, 2022 13:50
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