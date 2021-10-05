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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 лют, 2022 14:39
cohan 2ге.
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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Пон 07 лют, 2022 14:03
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