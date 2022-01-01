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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 лют, 2022 14:39
cohan 2ге.
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KVV
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Додано: Пон 07 лют, 2022 15:14
KVV написав: Amethyst написав:
Через 3..6 мес дадут, если справку с работы принесете
Довідку не приносив, дали 5к на 2кб.
Цьому кейсу передував активний обнал Райфкартки.
родственнику тоже дали 5К практически с улицы, без справки.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 18:31
На карту АТБ нужно заранее подава заявку на сайте или можно просто прийти в отделение?
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maxstar
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Додано: Пон 07 лют, 2022 18:48
maxstar, если на сайте подать, то в отделение поступить именная карта и необходимо будет ждать её изготовление и доставку.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 01:24
KVV написав:cohan
2ге.
попробую, но кажется если ФОП все же отшивают, даже если ЕДРПОУ фирмы говоришь (
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cohan
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