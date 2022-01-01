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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:39

cohan 2ге.
KVV
 
Повідомлень: 1069
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Подякував: 44 раз.
Подякували: 128 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:14

  KVV написав:
  Amethyst написав:Через 3..6 мес дадут, если справку с работы принесете :mrgreen:

Довідку не приносив, дали 5к на 2кб.
Цьому кейсу передував активний обнал Райфкартки.

родственнику тоже дали 5К практически с улицы, без справки.
Ромасик
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Повідомлень: 4221
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1118 раз.
Подякували: 649 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 18:31

Re: Райффайзен Банк

На карту АТБ нужно заранее подава заявку на сайте или можно просто прийти в отделение?
maxstar
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Повідомлень: 91
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 18:48

Re: Райффайзен Банк

maxstar, если на сайте подать, то в отделение поступить именная карта и необходимо будет ждать её изготовление и доставку.
MASolomko
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Повідомлень: 4249
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 01:24

  KVV написав:cohan 2ге.


попробую, но кажется если ФОП все же отшивают, даже если ЕДРПОУ фирмы говоришь (
cohan
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Повідомлень: 3755
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Подякували: 304 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:54

cohan
пробуйте.
минулого вересня мене теж відшили.

"Стукайте і вас відкопають" :mrgreen:
KVV
 
Повідомлень: 1069
З нами з: 29.11.18
Подякував: 44 раз.
Подякували: 128 раз.
 
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  #<1 ... 3456
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