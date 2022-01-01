RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 20:05

Актуальна інформація:

1) Купівля іноземної валюти недоступна.
2) Райф запроваджує кредитні канікули по кредитних картках та кредитах готівкою мінімум на один місяць.
3) Скасовано комісію за користування рахунками для фізичних осіб та приватних підприємців за березень.
4) Термін дії карток, які закінчуються у лютому подовжено на 180 діб.
5) Пеня по кредитах не нараховується, - впроваджено мораторій.

Призупинено діяльність частини відділень та обслуговування частини банкоматів. Актуальну інформацію можна переглянути на мапі в додатку Raiffeisen Online та на офіційному сайті. Призупинені консультації у чаті додатку Raiffeisen Online.
Pir1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42
З нами з: 02.11.12
Подякував: 67 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, liliya_logical, Ltava, moveton, valya і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 159, 160, 161
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
1602 262252
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 лют, 2022 22:23
sergia
Банк Львів 1 ... 36, 37, 38
Anonymous » Суб 29 гру, 2007 16:34
372 176216
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 лют, 2022 19:16
sens
А-Банк 1 ... 1980, 1981, 1982
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19816 3361438
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 лют, 2022 15:54
wolt450

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1603)
26.02.2022 22:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.