Актуальна інформація:
1) Купівля іноземної валюти недоступна.
2) Райф запроваджує кредитні канікули по кредитних картках та кредитах готівкою мінімум на один місяць.
3) Скасовано комісію за користування рахунками для фізичних осіб та приватних підприємців за березень.
4) Термін дії карток, які закінчуються у лютому подовжено на 180 діб.
5) Пеня по кредитах не нараховується, - впроваджено мораторій.
Призупинено діяльність частини відділень та обслуговування частини банкоматів. Актуальну інформацію можна переглянути на мапі в додатку Raiffeisen Online та на офіційному сайті. Призупинені консультації у чаті додатку Raiffeisen Online.