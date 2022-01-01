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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 20:05

Актуальна інформація:

1) Купівля іноземної валюти недоступна.
2) Райф запроваджує кредитні канікули по кредитних картках та кредитах готівкою мінімум на один місяць.
3) Скасовано комісію за користування рахунками для фізичних осіб та приватних підприємців за березень.
4) Термін дії карток, які закінчуються у лютому подовжено на 180 діб.
5) Пеня по кредитах не нараховується, - впроваджено мораторій.

Призупинено діяльність частини відділень та обслуговування частини банкоматів. Актуальну інформацію можна переглянути на мапі в додатку Raiffeisen Online та на офіційному сайті. Призупинені консультації у чаті додатку Raiffeisen Online.
Pir1
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Повідомлень: 42
З нами з: 02.11.12
Подякував: 67 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 14:26

Райф зарахував 500грн за програмою 10% кешбеку. Респект!
KVV
 
Повідомлень: 1079
З нами з: 29.11.18
Подякував: 44 раз.
Подякували: 129 раз.
 
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