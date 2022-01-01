1) Купівля іноземної валюти недоступна. 2) Райф запроваджує кредитні канікули по кредитних картках та кредитах готівкою мінімум на один місяць. 3) Скасовано комісію за користування рахунками для фізичних осіб та приватних підприємців за березень. 4) Термін дії карток, які закінчуються у лютому подовжено на 180 діб. 5) Пеня по кредитах не нараховується, - впроваджено мораторій.
Призупинено діяльність частини відділень та обслуговування частини банкоматів. Актуальну інформацію можна переглянути на мапі в додатку Raiffeisen Online та на офіційному сайті. Призупинені консультації у чаті додатку Raiffeisen Online.
Друзі, скасовуємо всі комісії, щоб вас підтримати, у тому числі комісії за: 🔸 перекази і платежі в Raiffeisen Online, зокрема за перекази з картки на картку, поповнення мобільного і перекази за реквізитами; 🔸 обслуговування карток та рахунків для фізичних осіб та підприємців; 🔸 зняття готівки в Україні та за кордоном, комісію за конвертацію. *Інформація стосується не кредитних коштів та рахунків. Будь ласка, здійснюйте фінансові операції онлайн. Наразі всі системи банку працюють стабільно. Завжди актуальна інформація про роботу нашого банку тут ➡
Увага! Актуальна інформація станом на 3 березня: Банк тимчасово призупиняє роботу всіх відділень у Херсонській області та в м. Херсон, Луганській області, у Харкові та Києві, а також роботу частини відділень у Харківській, Сумській, Донецькій, Київській, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Полтавській, Миколаївській, Черкаській, Чернігівській, Тернопільській областях. На решті території працюємо за скороченим графіком 9:00-16:00. Подивитися актуальну інформація щодо роботи відділень банку можна у Райффайзен Онлайн: оберіть розділ «Більше», далі – «Карта». Якщо вам потрібна готівка, будь ласка, користуйтеся сервісом «Готівка на касі». Перелік мереж, в яких можна зняти готівку на касі при оплаті карткою: АТБ, Сільпо, Фора, Варус, Ева, NOVUS, FOZZY, АЗК OKKO, УКРНАФТА, аптека «Біла ромашка» та інші роздрібні мережі. Картки та платежі: •Ваші гроші на картках Райфу доступні для розрахунків. •Всі комісії за перекази, за платежі та поповнення мобільного телефону, за користування платіжними картками і рахунками скасовано. •Операції в рахунок кредитних коштів тимчасово призупинено. •Купівля іноземної валюти недоступна згідно з Постановою НБУ. •Видача готівки тимчасово обмежена до 100 тисяч грн. Усі системи банку працюють, гроші та Ваші дані в безпеці.