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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 20:05

Актуальна інформація:

1) Купівля іноземної валюти недоступна.
2) Райф запроваджує кредитні канікули по кредитних картках та кредитах готівкою мінімум на один місяць.
3) Скасовано комісію за користування рахунками для фізичних осіб та приватних підприємців за березень.
4) Термін дії карток, які закінчуються у лютому подовжено на 180 діб.
5) Пеня по кредитах не нараховується, - впроваджено мораторій.

Призупинено діяльність частини відділень та обслуговування частини банкоматів. Актуальну інформацію можна переглянути на мапі в додатку Raiffeisen Online та на офіційному сайті. Призупинені консультації у чаті додатку Raiffeisen Online.
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Райф зарахував 500грн за програмою 10% кешбеку. Респект!
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:54

скасовуємо всі комісії

Друзі, скасовуємо всі комісії, щоб вас підтримати, у тому числі комісії за:
🔸 перекази і платежі в Raiffeisen Online, зокрема за перекази з картки на картку, поповнення мобільного і перекази за реквізитами;
🔸 обслуговування карток та рахунків для фізичних осіб та підприємців;
🔸 зняття готівки в Україні та за кордоном, комісію за конвертацію.
*Інформація стосується не кредитних коштів та рахунків.
Будь ласка, здійснюйте фінансові операції онлайн. Наразі всі системи банку працюють стабільно. Завжди актуальна інформація про роботу нашого банку тут ➡

Бережіть себе та рідних!💛
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 09:52

Тимчасово призупиняє роботу відділень

Увага!
Актуальна інформація станом на 3 березня: Банк тимчасово призупиняє роботу всіх відділень у Херсонській області та в м. Херсон, Луганській області, у Харкові та Києві, а також роботу частини відділень у Харківській, Сумській, Донецькій, Київській, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Полтавській, Миколаївській, Черкаській, Чернігівській, Тернопільській областях. На решті території працюємо за скороченим графіком 9:00-16:00. Подивитися актуальну інформація щодо роботи відділень банку можна у Райффайзен Онлайн: оберіть розділ «Більше», далі – «Карта». Якщо вам потрібна готівка, будь ласка, користуйтеся сервісом «Готівка на касі». Перелік мереж, в яких можна зняти готівку на касі при оплаті карткою: АТБ, Сільпо, Фора, Варус, Ева, NOVUS, FOZZY, АЗК OKKO, УКРНАФТА, аптека «Біла ромашка» та інші роздрібні мережі. Картки та платежі: •Ваші гроші на картках Райфу доступні для розрахунків. •Всі комісії за перекази, за платежі та поповнення мобільного телефону, за користування платіжними картками і рахунками скасовано. •Операції в рахунок кредитних коштів тимчасово призупинено. •Купівля іноземної валюти недоступна згідно з Постановою НБУ. •Видача готівки тимчасово обмежена до 100 тисяч грн. Усі системи банку працюють, гроші та Ваші дані в безпеці.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 22:51

непорядок, колеги!
треба якось підказати йому що вони заробляють на крові
---

Райффайзенбанк опроверг слухи о возможном уходе из России
Банк готов обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для клиентов в России
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 19:16

Re: Райффайзен Банк

Это называется за двумя зайцами 😡
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 16:11

  greenozon написав:непорядок, колеги!
треба якось підказати йому що вони заробляють на крові
---

Райффайзенбанк опроверг слухи о возможном уходе из России
Банк готов обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для клиентов в России


...так цей говнобанк і в Україні веде себе не краще , як забрали ліміти - так і не відновлюють ...і це при тому що у відомих мені клієнтів ЗАРПЛАТНІ проекти в банку...мудаки !
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 16:14

  -VICTOR- написав:
  greenozon написав:непорядок, колеги!
треба якось підказати йому що вони заробляють на крові
---

Райффайзенбанк опроверг слухи о возможном уходе из России
Банк готов обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для клиентов в России


...так цей говнобанк і в Україні веде себе не краще , як забрали ліміти - так і не відновлюють ...і це при тому що у відомих мені клієнтів ЗАРПЛАТНІ проекти в банку...мудаки !


Мне лимит восстановили частично.
antey718
 
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