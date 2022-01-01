Хіба від народу... Навіть відверто російскі бізнеси у нас не поспішають чіпати - австріяки можуть спати спокійно.
На зарплаті у москалів?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 бер, 2022 13:25
Хіба від народу... Навіть відверто російскі бізнеси у нас не поспішають чіпати - австріяки можуть спати спокійно.
На зарплаті у москалів?
Додано: Суб 19 бер, 2022 14:17
у мене в сабжі карток немає. Правда шахрої декілька місяців тому дзвонили і розповідали що моя карта в Авалі заблокована))). Трохи неприємно бачита що санкці-санкції, а банка спокійно працює в раші.
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