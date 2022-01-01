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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 13:25

  sergia написав:Райф добре почувається сидячи в Україні і в раші, санкціїї чи заборона в Україні за таке не світять?

Хіба від народу... Навіть відверто російскі бізнеси у нас не поспішають чіпати - австріяки можуть спати спокійно.
  sergia написав:Наразі в Райфі до війни був найкращий курс на вхід рублів з раші.

На зарплаті у москалів?
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 14:17

  klug написав:
  sergia написав:Райф добре почувається сидячи в Україні і в раші, санкціїї чи заборона в Україні за таке не світять?

Хіба від народу... Навіть відверто російскі бізнеси у нас не поспішають чіпати - австріяки можуть спати спокійно.
  sergia написав:Наразі в Райфі до війни був найкращий курс на вхід рублів з раші.

На зарплаті у москалів?

у мене в сабжі карток немає. Правда шахрої декілька місяців тому дзвонили і розповідали що моя карта в Авалі заблокована))). Трохи неприємно бачита що санкці-санкції, а банка спокійно працює в раші.
sergia
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Повідомлень: 349
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  #<1 ... 5678
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