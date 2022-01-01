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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 бер, 2022 13:25
sergia написав:
Райф добре почувається сидячи в Україні і в раші, санкціїї чи заборона в Україні за таке не світять?
Хіба від народу... Навіть відверто російскі бізнеси у нас не поспішають чіпати - австріяки можуть спати спокійно.
sergia написав:
Наразі в Райфі до війни був найкращий курс на вхід рублів з раші.
На зарплаті у москалів?
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Додано: Суб 19 бер, 2022 14:17
klug написав: sergia написав:
Райф добре почувається сидячи в Україні і в раші, санкціїї чи заборона в Україні за таке не світять?
Хіба від народу... Навіть відверто російскі бізнеси у нас не поспішають чіпати - австріяки можуть спати спокійно.
sergia написав:
Наразі в Райфі до війни був найкращий курс на вхід рублів з раші.
На зарплаті у москалів?
у мене в сабжі карток немає. Правда шахрої декілька місяців тому дзвонили і розповідали що моя карта в Авалі заблокована))). Трохи неприємно бачита що санкці-санкції, а банка спокійно працює в раші.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 15:06
sergia написав:
у мене в сабжі карток немає.
Обмін рублів у касі питання не знімає.
sergia написав:
Трохи неприємно бачита що санкці-санкції, а банка спокійно працює в раші.
Запрошую ознайомитися з повним списком: https://minfin.com.ua/ua/2022/03/17/82161048/
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Додано: Суб 19 бер, 2022 15:43
klug написав: sergia написав:
у мене в сабжі карток немає.
Обмін рублів у касі питання не знімає./
До чого тут цей допит та підозра?
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