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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 10:28

  flysoulfly написав:додаток не дає зайти :evil:
у всіх так?

Дає
WallNutPen
 
Повідомлень: 125
З нами з: 08.06.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:07

  WallNutPen написав:
  flysoulfly написав:додаток не дає зайти :evil:
у всіх так?

Дає

Працює
Hemi
 
Повідомлень: 159
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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  #<1 ... 6789
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