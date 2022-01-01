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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 бер, 2022 10:28
flysoulfly написав:
додаток не дає зайти
у всіх так?
Дає
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:07
WallNutPen написав: flysoulfly написав:
додаток не дає зайти
у всіх так?
Дає
Працює
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Додано: Суб 26 бер, 2022 08:06
Vorlon написав:
Обнаружил у себя в мобильном приложении новую виртуальную карту еПоддержка
Автоматичне відкриття картки єПідтримка в Raiffeisen Onlinehttps://raiffeisen.ua/news/avtomatichne ... nline-1655
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Додано: Суб 26 бер, 2022 13:53
А завтра буде автоматична видача кеш-кредитів під мільйон річних?
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klug
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