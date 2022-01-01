позориськи, як мінімум навчіть своїх співробітників спілкуванню нормальному, бо репутація у банка вже нижче плінтуса, а тут ще це недоразуменіє, ще і у Львові, жесть, просто жесть. Люди просто в шоці, як така людина могла опинись в банку...
2022lafa написав:позориськи, як мінімум навчіть своїх співробітників спілкуванню нормальному, бо репутація у банка вже нижче плінтуса, а тут ще це недоразуменіє, ще і у Львові, жесть, просто жесть. Люди просто в шоці, як така людина могла опинись в банку...
Ви самі з собою поговорили? В чому річ, більше деталей...