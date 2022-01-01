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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 10:28

  flysoulfly написав:додаток не дає зайти :evil:
у всіх так?

Дає
WallNutPen
 
Повідомлень: 164
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Подякував: 9 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:07

  WallNutPen написав:
  flysoulfly написав:додаток не дає зайти :evil:
у всіх так?

Дає

Працює
Hemi
 
Повідомлень: 161
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 08:06

Re: Райффайзен Банк

  Vorlon написав:Обнаружил у себя в мобильном приложении новую виртуальную карту еПоддержка
Автоматичне відкриття картки єПідтримка в Raiffeisen Online
https://raiffeisen.ua/news/avtomatichne ... nline-1655
Howl
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Повідомлень: 4382
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Подякували: 815 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 13:53

  Howl написав:
  Vorlon написав:Обнаружил у себя в мобильном приложении новую виртуальную карту еПоддержка
Автоматичне відкриття картки єПідтримка в Raiffeisen Online
https://raiffeisen.ua/news/avtomatichne ... nline-1655

А завтра буде автоматична видача кеш-кредитів під мільйон річних?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 11:29

Re: Райффайзен Банк

позориськи, як мінімум навчіть своїх співробітників спілкуванню нормальному, бо репутація у банка вже нижче плінтуса, а тут ще це недоразуменіє, ще і у Львові, жесть, просто жесть. Люди просто в шоці, як така людина могла опинись в банку...
2022lafa
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 13:58

  2022lafa написав:позориськи, як мінімум навчіть своїх співробітників спілкуванню нормальному, бо репутація у банка вже нижче плінтуса, а тут ще це недоразуменіє, ще і у Львові, жесть, просто жесть. Люди просто в шоці, як така людина могла опинись в банку...

Ви самі з собою поговорили? В чому річ, більше деталей...
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:43

А на Универсальный когда проценты выплачиваются?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:51

  Vorlon написав:А на Универсальный когда проценты выплачиваются?

в дн. открытия
Amethyst
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