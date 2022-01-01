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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 кві, 2022 01:14
KVV написав:KVV
Тоб-то, на ваш погляд, правомірне нарахування відсотків під час кредитних канікул, та їх списания з рахунку, хоча на дату кінця кредитних канікул борга вже не було?
Не було й нагадування про необхідність внести обов'язковий платіж.
Я вважаю, що такі дії банку неправомірні, або банк навмисно вводив в оману клієнтів "кредитними канікулами", скориставшись ситуацією в країні та не надав повної інформації стосовно умов.
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pobytt
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Додано: Чет 07 кві, 2022 10:51
А шооо, Валя ап'ять впала?
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Amethyst
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Додано: Чет 07 кві, 2022 11:26
Amethyst написав:
А шооо, Валя ап'ять впала?
споткнулась однозначно...
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S i m
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Додано: Чет 07 кві, 2022 14:13
pobytt якщо Вам надходило смс про встановлення кредитних канікул такого змісту "Кредитні канікули за вашою кредитною карткою встановлено, номер договору *****" то є сенс звернутись до банку за роз'ясненням.
Складається враження що поняття кредитних канікул у Райфа зрозуміли не тільки лиш всі.
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KVV
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Додано: Чет 07 кві, 2022 16:09
KVV написав:
Складається враження що поняття кредитних канікул...
а нам Валька по двум эккам обрезала до 0 кредлимиты
Но не берет абонку за Прем-пакеты
Я решил ей чуток на Универ закинуть вместо Алки
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Amethyst
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