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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

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Райффайзен Банк 3.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 01:14

Re: Райффайзен Банк

  KVV написав:KVV

Тоб-то, на ваш погляд, правомірне нарахування відсотків під час кредитних канікул, та їх списания з рахунку, хоча на дату кінця кредитних канікул борга вже не було?
Не було й нагадування про необхідність внести обов'язковий платіж.
Я вважаю, що такі дії банку неправомірні, або банк навмисно вводив в оману клієнтів "кредитними канікулами", скориставшись ситуацією в країні та не надав повної інформації стосовно умов.
pobytt
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 10:51

А шооо, Валя ап'ять впала?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 11:26

  Amethyst написав:А шооо, Валя ап'ять впала?



споткнулась однозначно...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 14:13

pobytt якщо Вам надходило смс про встановлення кредитних канікул такого змісту "Кредитні канікули за вашою кредитною карткою встановлено, номер договору *****" то є сенс звернутись до банку за роз'ясненням.

Складається враження що поняття кредитних канікул у Райфа зрозуміли не тільки лиш всі.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 16:09

Re: Райффайзен Банк

  KVV написав:Складається враження що поняття кредитних канікул...

а нам Валька по двум эккам обрезала до 0 кредлимиты
Но не берет абонку за Прем-пакеты
Я решил ей чуток на Универ закинуть вместо Алки
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 08:11

Здравствуйте, а подскажите а если не был клиентом хочу айти в отделение и получить карту потом , внести деньги на карту и СЭП ом перевести в другой банк читал что на все операции 0 % будет ?
diplomnet
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 17:17

  diplomnet написав:Здравствуйте, а подскажите а если не был клиентом хочу айти в отделение и получить карту потом , внести деньги на карту и СЭП ом перевести в другой банк читал что на все операции 0 % будет ?

У мене в банці з/п карта. Вношу р2р, вивожду СЕПом--ці процедури без комісії. Наскільки пам"ятаю--р2р на вихід з комісом.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 17:22

Re: Райффайзен Банк

Golf_streem написав:
  diplomnet написав:Здравствуйте, а подскажите а если не был клиентом хочу айти в отделение и получить карту потом , внести деньги на карту и СЭП ом перевести в другой банк читал что на все операции 0 % будет ?

У мене в банці з/п карта. Вношу р2р, вивожду СЕПом--ці процедури без комісії. Наскільки пам"ятаю--р2р на вихід з комісом.
Штовхалка без комісії
Boundless
 
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