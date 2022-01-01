RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 07:53

  Golf_streem написав:
  wtf написав:насколько я помню тут есть комиссия за обслуживание дебетовых карт если на счете не лежит 2к или прочие условия

Або 2к на рахунку, або трати 2к в місяць. І точно був технічний овердрафт (можливо зараз немає)

Овердрафт есть, толкалка сейчас бесплатная.
Citizen_D
 
Повідомлень: 115
З нами з: 14.03.20
Подякував: 98 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 08:52

Re: Райффайзен Банк

  Citizen_D написав:Овердрафт есть, толкалка сейчас бесплатна

А тянучка чужим с карты АТБ тоже бесплатная?
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 562
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 09:22

ВIВ
По тарифам всегда была платной. Желания проверять у меня нет. Но может кто-то это сделал...
Vorlon
 
Повідомлень: 10100
З нами з: 14.06.13
Подякував: 476 раз.
Подякували: 1087 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 09:31

Актуальна інформація про роботу Райффайзен Банку

https://raiffeisen.ua/aktualna-informat ... isen-banku
....
Картки та платежі:
...
Всі комісії дебетних карток за перекази,
платежі та поповнення мобільного телефону,
за користування платіжними картками і рахунками скасовано;
...
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2139
З нами з: 05.05.21
Подякував: 128 раз.
Подякували: 377 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 891011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, maxstar і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 20, 21, 22
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
216 245081
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 кві, 2022 09:29
lubarec
Альфа-Банк 1 ... 231, 232, 233
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
2320 854304
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 кві, 2022 08:32
Kent
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 129, 130, 131
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1305 702380
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 кві, 2022 06:39
andreyiskra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок праці (147)
18.04.2022 09:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.