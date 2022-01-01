Овердрафт есть, толкалка сейчас бесплатная.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 кві, 2022 07:53
Додано: Пон 18 кві, 2022 08:52
Re: Райффайзен Банк
Додано: Пон 18 кві, 2022 09:22
ВIВ
По тарифам всегда была платной. Желания проверять у меня нет. Но может кто-то это сделал...
Додано: Пон 18 кві, 2022 09:31
Актуальна інформація про роботу Райффайзен Банку
....
Картки та платежі:
...
Всі комісії дебетних карток за перекази,
платежі та поповнення мобільного телефону,
за користування платіжними картками і рахунками скасовано;
...
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, maxstar і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|