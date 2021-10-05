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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 07:53

  Golf_streem написав:
  wtf написав:насколько я помню тут есть комиссия за обслуживание дебетовых карт если на счете не лежит 2к или прочие условия

Або 2к на рахунку, або трати 2к в місяць. І точно був технічний овердрафт (можливо зараз немає)

Овердрафт есть, толкалка сейчас бесплатная.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 08:52

Re: Райффайзен Банк

  Citizen_D написав:Овердрафт есть, толкалка сейчас бесплатна

А тянучка чужим с карты АТБ тоже бесплатная?
ВIВ
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Повідомлень: 564
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 09:22

ВIВ
По тарифам всегда была платной. Желания проверять у меня нет. Но может кто-то это сделал...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 09:31

Актуальна інформація про роботу Райффайзен Банку

https://raiffeisen.ua/aktualna-informat ... isen-banku
....
Картки та платежі:
...
Всі комісії дебетних карток за перекази,
платежі та поповнення мобільного телефону,
за користування платіжними картками і рахунками скасовано;
...
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:47

Re: Райффайзен Банк

Не можу поповнити внутрішньою тягнучкою Visa Gold.
Fishback плповнюється.
Що роблю невірно?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 14:55

Универсальный с 23 апреля 4% :(
Но повышаются ставки на срочные депозиты - до 8,5% на год:
https://raiffeisen.ua/storage/files/vkl ... 042022.pdf
Vorlon
 
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