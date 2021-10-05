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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 кві, 2022 07:53
Golf_streem написав: wtf написав:
насколько я помню тут есть комиссия за обслуживание дебетовых карт если на счете не лежит 2к или прочие условия
Або 2к на рахунку, або трати 2к в місяць. І точно був технічний овердрафт (можливо зараз немає)
Овердрафт есть, толкалка сейчас бесплатная.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 08:52
Citizen_D написав:
Овердрафт есть, толкалка сейчас бесплатна
А тянучка чужим с карты АТБ тоже бесплатная?
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Додано: Пон 18 кві, 2022 09:22
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По тарифам всегда была платной. Желания проверять у меня нет. Но может кто-то это сделал...
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Додано: Пон 18 кві, 2022 09:31
https://raiffeisen.ua/aktualna-informat ... isen-banku
....
Картки та платежі:
...
Всі комісії дебетних карток за перекази,
платежі та поповнення мобільного телефону,
за користування платіжними картками і рахунками скасовано
;
...
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Додано: Пон 18 кві, 2022 15:47
Не можу поповнити внутрішньою тягнучкою Visa Gold.
Fishback плповнюється.
Що роблю невірно?
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Додано: Вів 19 кві, 2022 14:55
Универсальный с 23 апреля 4%
Но повышаются ставки на срочные депозиты - до 8,5% на год:https://raiffeisen.ua/storage/files/vkl ... 042022.pdf
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