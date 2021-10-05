Шановні форумчани та представники банку! Від імені редакції FINANCE.UA звертаюся з проханням про допомогу в пошуку інформації.
Редакція готує серію публікацій (про теми зараз викласти не можу), для створення яких потрібно отримати відповіді на запитання.
1. Які встановлені обмеження на перекази на картки інших банків (мається на увазі P2P-перекази) в розрізі: - максимальної суми одного переказу; - кількості переказів на добу/місяць, що здійснюються без комісії - інші обмеження, що є у банку щодо P2P-переказів 2. Які встановлені обмеження на зняття готівки з карток банку у банкоматах інших банків та з карток інших банків у банкоматах цього банку, можливо, у розрізі МПС VISA та MasterCard. 3. При якій кількості отриманих переказів з карток інших банків на картку даного банку чи при якій сумі може "збудитися" фінансовий моніторинг? Тут трохи відкрию секрет: готується матеріал про роботу волонтерів. Як ви всі розумієте, дуже важливе питання на даний момент. Можливо, ще щось згадаю
Одразу хочу подякувати за змістовні відповіді. Можна російською, головне, по суті питання.
ShtormK написав:Тут трохи відкрию секрет: готується матеріал про роботу волонтерів. Як ви всі розумієте, дуже важливе питання на даний момент.
Да это все закрытая (ну почти!) инф-я Для нормальных волонтеров банка откроет отдельные лимиты. А волонтер-новичок попалится при первом же сборе денег, када на карту зайтет 100 переводов по 100грн -- явно коммерческая деятельность. И вол-р будет отмываться месяц, нося бумажки в банк. Хотя може так и познакомятся (
Та возьмите интервью (закрытое) у известных волонтеров
ShtormK написав:Тут трохи відкрию секрет: готується матеріал про роботу волонтерів. Як ви всі розумієте, дуже важливе питання на даний момент.
Да это все закрытая (ну почти!) инф-я Для нормальных волонтеров банка откроет отдельные лимиты. А волонтер-новичок попалится при первом же сборе денег, када на карту зайтет 100 переводов по 100грн -- явно коммерческая деятельность. И вол-р будет отмываться месяц, нося бумажки в банк. Хотя може так и познакомятся (
Та возьмите интервью (закрытое) у известных волонтеров
вообще-то волонтер должен действовать через юрлицо - благ.орг-цию. Через физлицо теоретически возможно, но задолбутся с бухгалтерским учетом.