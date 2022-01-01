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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 16:59

Шановні форумчани та представники банку!
Від імені редакції FINANCE.UA звертаюся з проханням про допомогу в пошуку інформації.

Редакція готує серію публікацій (про теми зараз викласти не можу), для створення яких потрібно отримати відповіді на запитання.

1. Які встановлені обмеження на перекази на картки інших банків (мається на увазі P2P-перекази) в розрізі:
- максимальної суми одного переказу;
- кількості переказів на добу/місяць, що здійснюються без комісії
- інші обмеження, що є у банку щодо P2P-переказів
2. Які встановлені обмеження на зняття готівки з карток банку у банкоматах інших банків та з карток інших банків у банкоматах цього банку, можливо, у розрізі МПС VISA та MasterCard.
3. При якій кількості отриманих переказів з карток інших банків на картку даного банку чи при якій сумі може "збудитися" фінансовий моніторинг? Тут трохи відкрию секрет: готується матеріал про роботу волонтерів. Як ви всі розумієте, дуже важливе питання на даний момент.
Можливо, ще щось згадаю :)

Одразу хочу подякувати за змістовні відповіді. Можна російською, головне, по суті питання.
ShtormK
Журналіст форуму
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 17:21

Re: Райффайзен Банк

  ShtormK написав:Тут трохи відкрию секрет: готується матеріал про роботу волонтерів. Як ви всі розумієте, дуже важливе питання на даний момент.

Да это все закрытая (ну почти!) инф-я
Для нормальных волонтеров банка откроет отдельные лимиты.
А волонтер-новичок попалится при первом же сборе денег, када на карту зайтет 100 переводов по 100грн -- явно коммерческая деятельность. И вол-р будет отмываться месяц, нося бумажки в банк. Хотя може так и познакомятся (

Та возьмите интервью (закрытое) у известных волонтеров
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 20:46

  Amethyst написав:
  ShtormK написав:Тут трохи відкрию секрет: готується матеріал про роботу волонтерів. Як ви всі розумієте, дуже важливе питання на даний момент.

Да это все закрытая (ну почти!) инф-я
Для нормальных волонтеров банка откроет отдельные лимиты.
А волонтер-новичок попалится при первом же сборе денег, када на карту зайтет 100 переводов по 100грн -- явно коммерческая деятельность. И вол-р будет отмываться месяц, нося бумажки в банк. Хотя може так и познакомятся (

Та возьмите интервью (закрытое) у известных волонтеров

вообще-то волонтер должен действовать через юрлицо - благ.орг-цию.
Через физлицо теоретически возможно, но задолбутся с бухгалтерским учетом.

Журналист явно не с той стороны зашел.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 22:52

  Ромасик написав:Журналист явно не с той стороны зашел.

Або він не журналіст
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 16:18

% по Універсальному

Якшо сьогодні внести кошти на депозит Універсальний, то % від сьогодні, чи з понеділка?
Doda
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 16:27

  Doda написав:Якшо сьогодні внести кошти на депозит Універсальний, то % від сьогодні, чи з понеділка?

Із вівторка, в Пн. кошти тільки проведуть по рахунку
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 17:44

  Amethyst написав:
  Doda написав:Якшо сьогодні внести кошти на депозит Універсальний, то % від сьогодні, чи з понеділка?

Із вівторка, в Пн. кошти тільки проведуть по рахунку

А в будни до которого часа опервремя для пополнения Универсального?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 17:57

  Vorlon написав:
  Amethyst написав:
  Doda написав:Якшо сьогодні внести кошти на депозит Універсальний, то % від сьогодні, чи з понеділка?

Із вівторка, в Пн. кошти тільки проведуть по рахунку

А в будни до которого часа опервремя для пополнения Универсального?

Чет в голове у меня засело "до 18:00"
Райф давно уже работает 23/7 и на єтой картинке типа этот регламент, но не собственно проводки, а доступности средств. Поступления на выходных полюбэ проводятся следующим оперднем, но он похоже продлен до 20:30!
Зображення
кликабельно
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 09:33

Re: Райффайзен Банк

Безкоштовні поїздки для українців в Європі з Bolt та Visa від Райфу

https://news.finance.ua/ua/bezkoshtovni ... -vid-rayfu

Акція діє з 25 квітня до 31 травня 2022року.
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 13:36

--- и на єтой картинке типа этот регламент, но не собственно проводки, а доступности средств. Поступления на выходных полюбэ проводятся следующим оперднем, но он похоже продлен до 20:30!
Зображення
кликабельно[/quote]


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greenozon
 
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