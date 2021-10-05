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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 кві, 2022 14:22
greenozon написав:
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Ну даа, там автоудаление стояло на 2 дн
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Додано: Пон 25 кві, 2022 18:29
Возвращаются все комиссии по картам со 2 мая...
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Пон 25 кві, 2022 17:39
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