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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 14:22

Re: Райффайзен Банк

  greenozon написав:That page doesn't exist

Ну даа, там автоудаление стояло на 2 дн
Ловите обновление:
Зображення
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 18:29

Возвращаются все комиссии по картам со 2 мая...
Vorlon
 
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  #<1 ... 10111213
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