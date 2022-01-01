Vorlon написав:Возвращаются все комиссии по картам со 2 мая...
Ну на Райф+ нуна забросить 2К, и мож даже удасться их со смыслом потратить А вот шо делать с Престижем за 650грн/мес абонки я уже и не знаю. Кредитку мне обнулили, Ще уже тю-тюуу. Похоже, шо нуна идти закрывать отот Престик. Дальше из диверсантов буду ток Алку мучать
Vorlon написав:Возвращаются все комиссии по картам со 2 мая...
Ну на Райф+ нуна забросить 2К, и мож даже удасться их со смыслом потратить А вот шо делать с Престижем за 650грн/мес абонки я уже и не знаю. Кредитку мне обнулили, Ще уже тю-тюуу. Похоже, шо нуна идти закрывать отот Престик. Дальше из диверсантов буду ток Алку мучать
Так переведите Престиж в Райф/Райф+/СтартАп, пластик останется до лучших времен, а там можно будет вернуться обратно.
Vorlon написав:Возвращаются все комиссии по картам со 2 мая...
Ну на Райф+ нуна забросить 2К, и мож даже удасться их со смыслом потратить А вот шо делать с Престижем за 650грн/мес абонки я уже и не знаю. Кредитку мне обнулили, Ще уже тю-тюуу. Похоже, шо нуна идти закрывать отот Престик. Дальше из диверсантов буду ток Алку мучать
Так переведите Престиж в Райф/Райф+/СтартАп, пластик останется до лучших времен, а там можно будет вернуться обратно.
так перевод на низший Пакет будет платным Вот с Престижа на Райф+ будет 650грн разово
Всем доброго дня и мирного неба! Может кто в курсе: - возможно ли снятие с гривневой карты Райфа (пакет Престиж) в Чехии наличных (CZK или EUR)? - в банкомате только крона или евро тоже может быть? - какие комиссии и по какому курсу происходит конвертация? - какой лимит? Заранее благодарен за ответы!