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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Райффайзен Банк 3.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 14:22

Re: Райффайзен Банк

  greenozon написав:That page doesn't exist

Ну даа, там автоудаление стояло на 2 дн
Ловите обновление:
Зображення
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 18:29

Возвращаются все комиссии по картам со 2 мая...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 10:25

  Vorlon написав:Возвращаются все комиссии по картам со 2 мая...

Ну на Райф+ нуна забросить 2К, и мож даже удасться их со смыслом потратить :idea:
А вот шо делать с Престижем за 650грн/мес абонки я уже и не знаю.
Кредитку мне обнулили, Ще уже тю-тюуу. Похоже, шо нуна идти закрывать отот Престик.
Дальше из диверсантов буду ток Алку мучать
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 11:02

  Amethyst написав:
  Vorlon написав:Возвращаются все комиссии по картам со 2 мая...

Ну на Райф+ нуна забросить 2К, и мож даже удасться их со смыслом потратить :idea:
А вот шо делать с Престижем за 650грн/мес абонки я уже и не знаю.
Кредитку мне обнулили, Ще уже тю-тюуу. Похоже, шо нуна идти закрывать отот Престик.
Дальше из диверсантов буду ток Алку мучать

Так переведите Престиж в Райф/Райф+/СтартАп, пластик останется до лучших времен, а там можно будет вернуться обратно.
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 11:02

Re: Райффайзен Банк

Почитав тарифи по Фішбеку. Ніби, якщо кредлім заблокований банком, то абонку не знімають. Чи правильно зрозумів?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 13:07

  iamdimon написав:
  Amethyst написав:
  Vorlon написав:Возвращаются все комиссии по картам со 2 мая...

Ну на Райф+ нуна забросить 2К, и мож даже удасться их со смыслом потратить :idea:
А вот шо делать с Престижем за 650грн/мес абонки я уже и не знаю.
Кредитку мне обнулили, Ще уже тю-тюуу. Похоже, шо нуна идти закрывать отот Престик.
Дальше из диверсантов буду ток Алку мучать

Так переведите Престиж в Райф/Райф+/СтартАп, пластик останется до лучших времен, а там можно будет вернуться обратно.

так перевод на низший Пакет будет платным :(
Вот с Престижа на Райф+ будет 650грн разово
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 13:27

Vorlon
Карта АТБ, стал клиентом перед войной.
Подскажите новичку- с 2.05 перевод с этой карты на карту другого банка будет 1% (5 грн минимум)?
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 13:34

pfauter
Да. Как вариант, СЭП за 3 гривны. Но можно выпустить пакет Райфкартка+ и к нему допку АТБ. И положить навсегда 2000 грн. на счёт. Тогда СЭП будет бесплатным. У меня именно так сейчас.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 13:45

Всем доброго дня и мирного неба!
Может кто в курсе:
- возможно ли снятие с гривневой карты Райфа (пакет Престиж) в Чехии наличных (CZK или EUR)?
- в банкомате только крона или евро тоже может быть?
- какие комиссии и по какому курсу происходит конвертация?
- какой лимит?
Заранее благодарен за ответы!
Anadonta
 
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