Amethyst
Спасибо, совсем забыл...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 кві, 2022 18:00
Re: Райффайзен Банк
Если внутренней толкалкой зависит от тарифа если без + - да 1% мин 5 грн, если с + - то 0,5% мин 5 грн., чужой тянучкой в любом случае 1% + 5 грн. Ну и надо иметь ввиду, что по идее тариф будет применяться по дате проведения по счету, то есть такие операции с четверга могут быть уже обеличены
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